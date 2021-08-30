Муж Леры Кудрявцевой бросил вызов Сарику Андреасяну

Москва, 30 августа. Известный хоккеист Игорь Макаров резко обратился к обидчику своей жены, телеведущей Леры Кудрявцевой. Спортсмен призвал режиссера Сарика Андреасяна ответить за свои слова.

Конфликт между российскими селебрити не утихает уже несколько дней. Все началось после выступления телеведущей на музыкальном конкурсе «Новая волна», где она отметила низкое качество большинства фильмов российского режиссера. Подобное заявление сильно оскорбило Андреасяна, и он обратился к ведущей в соцсетях, заявив, что ему стыдно за подобное поведение. Кроме того, он посчитал уместным назвать воспитание Кудрявцевой плохим, а ее саму «тварью».

Подобное общение возмутило хоккеиста. Игорь Макаров записал видеообращение к кинематографисту, в котором призвал его отвечать за свои слова и прекратить конфликтовать с женщинами. Спортсмен буквально бросил вызов обидчику своей супруги.

«Сарик, послушай меня. Если ты только с женщинами готов конфликтовать, то, если у тебя духа хватит, давай увидимся. И я тебе коротко объясню все. Давай», — резко отметил супруг Кудрявцевой.

После скандального инцидента Кудрявцева попыталась сгладить углы, объяснив свои слова лишь прописанным сценарием. Однако подобные заявления лишь сильнее разозлили автора «Защитников». В одном из интервью Андреасян пообещал засудить каждого, кто посмеет высмеивать его фильмы.