Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 августа 12:08
12:08
Технологии
Генконструктор РКК «Энергия» назвал причину сбоев на модуле «Наука»
12:07
Армия
Ростех завершил поставку модернизированных гаубиц «Акация» для белорусской армии
12:07
Политика
В МИД России назвали восстановление Афганистана делом совести для Запада
12:07
Весь мир
Управляемый хаос: Клинцевич спрогнозировал новые удары США по мирным жителям Афганистана
12:02
Технологии
Авто из фильма «Назад в будущее» превратили в электромобиль и будут выпускать серийно
12:00
Общество
Психолог оценил будущее поступившей в МГУ 9-летней россиянки
12:00
Политика
Власти ЕС намерены запретить свободный въезд из США из-за коронавируса
11:59
Спорт
Израильский арбитр Гринфельд обслужит матч сборных России и Хорватии
11:56
Общество
В ЮАР туристы стали свидетелем схватки между леопардом и дикобразом
11:56
Экономика
Россия может заработать более 100 млн долларов на иностранных IT-компаниях
Все новости

Россиянин Богдан Мозговой завоевал золото на Паралимпиаде в Японии

  /   Обновлено: 30 августа 2021 11:53
Спорт
Россиянин Богдан Мозговой завоевал золото на Паралимпиаде в Японии
Global Look Press  /  Du Xiaoyi/XinHua

Токио, 30 августа. Российский спортсмен Богдан Мозговой завоевал золотую медаль на дистанции 100 метров в плавании на спине в рамках Паралимпийских игр, которые проходят в Токио (Япония).

Мозговому удалось установить новый паралимпийский рекорд. Он продемонстрировал результат в 1 минуту 1,65 секунды. Серебряная медаль в соревнованиях досталась белорусскому спортсмену Егору Щелканову. Бронзовую награду получил австралиец Тимоти Ходж.

Игры в настоящий момент проходят в Токио. Они стартовали 24 августа и завершатся 5 сентября. Россия отлично показывает себя на международных соревнованиях. Накануне серебряную медаль на Паралимпиаде завоевала пловчиха Анна Крившина.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Россиянин Богдан Мозговой завоевал золото на Паралимпиаде в Японии
паралимпиада золото мозговой
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru