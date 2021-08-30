Россиянин Богдан Мозговой завоевал золото на Паралимпиаде в Японии

Токио, 30 августа. Российский спортсмен Богдан Мозговой завоевал золотую медаль на дистанции 100 метров в плавании на спине в рамках Паралимпийских игр, которые проходят в Токио (Япония).

Мозговому удалось установить новый паралимпийский рекорд. Он продемонстрировал результат в 1 минуту 1,65 секунды. Серебряная медаль в соревнованиях досталась белорусскому спортсмену Егору Щелканову. Бронзовую награду получил австралиец Тимоти Ходж.

Игры в настоящий момент проходят в Токио. Они стартовали 24 августа и завершатся 5 сентября. Россия отлично показывает себя на международных соревнованиях. Накануне серебряную медаль на Паралимпиаде завоевала пловчиха Анна Крившина.