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В России заразились коронавирусом еще 18 325 человек

  /   Обновлено: 30 августа 2021 11:37
Общество
В России заразились коронавирусом еще 18 325 человек
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 30 августа. Российские врачи зафиксировали коронавирусную инфекцию у 18 325 человек в 85 регионах страны за прошедшие сутки.

Сообщение поступило от оперативного штаба по борьбе с инфекцией. Клинические признаки заболевания отсутствовали у 7,4%. Зарегистрировано 792 летальных исхода. Полностью выздоровели от инфекции еще 14 180 пациентов.

Состояние ногтевой пластины может свидетельствовать о перенесенном коронавирусе. На болезнь указывают горизонтальные линии и углубления в основании. Об этом ранее рассказал врач из Великобритании Тим Спектор.

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