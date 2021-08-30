В России заразились коронавирусом еще 18 325 человек

Москва, 30 августа. Российские врачи зафиксировали коронавирусную инфекцию у 18 325 человек в 85 регионах страны за прошедшие сутки.

Сообщение поступило от оперативного штаба по борьбе с инфекцией. Клинические признаки заболевания отсутствовали у 7,4%. Зарегистрировано 792 летальных исхода. Полностью выздоровели от инфекции еще 14 180 пациентов.

Состояние ногтевой пластины может свидетельствовать о перенесенном коронавирусе. На болезнь указывают горизонтальные линии и углубления в основании. Об этом ранее рассказал врач из Великобритании Тим Спектор.