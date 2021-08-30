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Житель Уфы поймал 11-месячного мальчика при падении из окна жилого дома

  /   Обновлено: 30 августа 2021 11:40
Происшествия
Житель Уфы поймал 11-месячного мальчика при падении из окна жилого дома
СК по Вологодской области

Уфа, 30 августа. Уфимец спас 11-месячного мальчика, когда тот едва не выпал из окна жилого дома в микрорайоне Черниковка. Мужчина вовремя подхватил малыша, что помогло избежать трагедии.

Внимание жителя Уфы привлекла трехлетняя девочка, которая уже успела выпасть из того же окна и лежала на земле возле жилого здания. Мужчина поспешил к ней и увидел, что то же самое вот-вот произойдет с еще одним ребенком, сообщает городское управление гражданской защиты.

Инцидент произошел вечером на улице Пекинская. Как оказалось, трехлетняя девочка и 11-месячный мальчик были сестрой и братом. Поймав младенца, уфимец вызвал врачей скорой помощи, кому затем передал обоих детей.

Девочку немедленно госпитализировали, а 11-месячному мальчику медицинская помощь не понадобилась. Мать детей находилась с ними в квартире в момент инцидента.

Ранее в Приморье ребенок погиб, выпав из окна. Двухлетний мальчик был в квартире со взрослыми, которые отвлеклись и не уследили за малышом, сообщала Deita.

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