Британка приняла симптомы опухоли головного мозга за мигрень

Лондон, 30 августа. Жительница Великобритании Холли Уорсвик перепутала симптомы развивающейся опухоли головного мозга за побочный эффект от таблеток.

Уорсвик к 22 годам страдала от головной боли. Сначала она решила, что пьет недостаточно воды из-за чего появляются мигрени. Затем девушка стала эпизодически терять зрение. Она пошла к врачу, который посоветовал сменить противозачаточные таблетки, которые могут давать подобные побочные эффекты.

Спустя несколько дней британка прошла осмотр у офтальмолога. По результатам проверки у девушки выявили увеличение правого зрительного нерва и провели дополнительное обследование. КТ и МРТ показали, что у Уорсвик появилась менингома — доброкачественная опухоль мозга, которая приводит к нарушениям зрения. Опухоль увеличивалась в течение десяти лет, что могло привести к слепоте и смерти. После операции, которая длилась восемь часов, новообразование успешно удалили, передает Daily Mirror.

Онколог Екатерина Кобякова ранее рассказала, когда головная боль может говорить о развитии опасных болезней. Речь идет об опухолях головного мозга и инсульте.