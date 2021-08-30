Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 августа 12:08
12:08
Технологии
Генконструктор РКК «Энергия» назвал причину сбоев на модуле «Наука»
12:07
Армия
Ростех завершил поставку модернизированных гаубиц «Акация» для белорусской армии
12:07
Политика
В МИД России назвали восстановление Афганистана делом совести для Запада
12:07
Весь мир
Управляемый хаос: Клинцевич спрогнозировал новые удары США по мирным жителям Афганистана
12:02
Технологии
Авто из фильма «Назад в будущее» превратили в электромобиль и будут выпускать серийно
12:00
Общество
Психолог оценил будущее поступившей в МГУ 9-летней россиянки
12:00
Политика
Власти ЕС намерены запретить свободный въезд из США из-за коронавируса
11:59
Спорт
Израильский арбитр Гринфельд обслужит матч сборных России и Хорватии
11:56
Общество
В ЮАР туристы стали свидетелем схватки между леопардом и дикобразом
11:56
Экономика
Россия может заработать более 100 млн долларов на иностранных IT-компаниях
Все новости

Британка приняла симптомы опухоли головного мозга за мигрень
Общество
Британка приняла симптомы опухоли головного мозга за мигрень
freepik.com  /  Designed by Freepik

Лондон, 30 августа. Жительница Великобритании Холли Уорсвик перепутала симптомы развивающейся опухоли головного мозга за побочный эффект от таблеток.

Уорсвик к 22 годам страдала от головной боли. Сначала она решила, что пьет недостаточно воды из-за чего появляются мигрени. Затем девушка стала эпизодически терять зрение. Она пошла к врачу, который посоветовал сменить противозачаточные таблетки, которые могут давать подобные побочные эффекты.

Спустя несколько дней британка прошла осмотр у офтальмолога. По результатам проверки у девушки выявили увеличение правого зрительного нерва и провели дополнительное обследование. КТ и МРТ показали, что у Уорсвик появилась менингома — доброкачественная опухоль мозга, которая приводит к нарушениям зрения. Опухоль увеличивалась в течение десяти лет, что могло привести к слепоте и смерти. После операции, которая длилась восемь часов, новообразование успешно удалили, передает Daily Mirror.

Онколог Екатерина Кобякова ранее рассказала, когда головная боль может говорить о развитии опасных болезней. Речь идет об опухолях головного мозга и инсульте.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Британка приняла симптомы опухоли головного мозга за мигрень
опухоль мигрень симптом
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru