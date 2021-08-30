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Число жертв авиаудара США по Кабулу увеличилось до 12

  /   Обновлено: 30 августа 2021 11:39
Происшествия
Число жертв авиаудара США по Кабулу увеличилось до 12
Global Look Press  /  Saifurahman Safi/XinHua

Кабул, 30 августа. Жертвами авиаудара вооруженных сил США по Кабулу стали 12 человек, сообщает телекомпания Al Jazeera.

Ранее сообщалось о девяти погибших, в том числе четырех детях. Все они были членами одной семьи. Беспилотник попал в автомобиль и повредил здание.

Власти США признали, что в результате авиаудара погибли мирные жители. Они отметили, что в уничтоженном транспортном средстве находился террорист-смертник, который собирался совершить новый взрыв в афганской столице.

Американские военные нанесли ракетный удар по жилому кварталу в районе кабульского аэропорта. Кадры последствий атаки были опубликованы очевидцами в социальных сетях.

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сша кабул афганистан авиаудар
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