Мечта каждой представительницы прекрасного пола — не только чистая и нежная, но и, как водится, стопроцентно гладкая кожа. Ведь лишний волосяной покров выглядит не особо привлекательно и к тому же порой причиняет настоящий дискомфорт. Одним из методов эффективного и оперативного избавления от «несанкционированной» растительности на теле является восковая депиляция, или ваксинг. Метод основан на применении специально разработанной для этих целей восковидной смеси. Это средство выпускают в различных формах, несколько различается оно и по своему составу, и по технологии применения. Сегодня мы открываем секреты правильного выбора продукта как для салонной, так и для домашней восковой депиляции и представляем традиционный рейтинг оптимальных составов, основанный на отзывах реальных потребителей и рекомендациях экспертов.
Депиляция воском: преимущества и минусы
Как и другие манипуляции косметологической направленности, депиляция восковым составом имеет как свои достоинства, так и недостатки. К бесспорным плюсам процедуры удаления нежелательных волос воском можно отнести ее невысокую себестоимость, минимальные временные затраты, отсутствие вреда здоровью при использовании большинства составов, минимизацию риска раздражения кожи и возможность проводить депиляцию в домашних условиях. Кроме того, важным преимуществом является пролонгированный эффект процедуры, который к тому же усиливается с каждым новым удалением волос, так как они истончаются и слабеют.
В свою очередь, недостатки восковой депиляции — болезненные ощущения, риск обжечься воском, некоторые противопоказания, а также, как ни крути, недостаточно протяженный во времени эффект гладкой кожи: для того, чтобы волосы перестали бурно колоситься, необходимо набраться терпения. Без регулярных повторных процедур восковой депиляции вам не обойтись, к тому же для их проведения необходимо отращивать изрядно надоевшие волосы, что звучит не слишком оптимистично.
Противопоказания к проведению ваксинга
Перед тем как приобрести воскообразный состав и попробовать этот вид депиляции на себе, следует убедиться, что у вас отсутствуют противопоказания к нему. Так, специалисты рекомендуют воздержаться от удаления волос воском в том случае, если вы беременны или кормите грудью, а также если у вас диагностированы сахарный диабет или инфекционное заболевание, имеются нарушения и/или заболевания кожных покровов, проблемы свертываемости крови.
Формы выпуска восковых составов для устранения волос
Воск в гранулах. Данный продукт, используемый для депиляции, обладает низкой температурой плавления и формирует на коже своего рода пленку, которая после затвердевания срывается, уводя за собой волосяной покров. К достоинствам депиляции гранулами относится минимизация риска ожогов, экономичное расходование состава, возможность проведения процедуры на нежных участках тела, а также максимальная гладкость кожи.
Воск для депиляции в картридже. Подобная форма подачи воскообразной смеси весьма удобна и безопасна, так как ее невозможно случайно перевернуть, как воск в банке. При использовании такой формы средство для депиляции можно легко поместить в воскоплав, а затем без труда распределить по коже максимально ровным слоем. Состав гипоаллергенный, имеет противовоспалительные свойства, отлично увлажняет дерму и рекомендован для чувствительных ее участков.
Воск в кассетах. Это своего рода инновация в сфере депиляции воском. Впрочем, особой спецификой кассеты не наделены, разве что представляют для многих наибольшее удобство в ходе нагревания в воскоплаве. В остальном же смесь все так же наносят на волосы посредством ролика, а затем удаляют растительность специальными бумажными полосками.
Основные критерии выбора воска, предназначенного для депиляции
Вид воска. На сегодня принято различать ряд разновидностей воска, каждый из которых наиболее благоприятен для ликвидации волос различной жесткости с разных частей тела. Так, горячий воск, как правило, представлен в банках либо контейнерах, а перед нанесением его разогревают до 60-70 градусов. Такой вид воска наилучшим образом подходит для депиляции бикини и подмышек. Теплый воск обычно формируют в картриджи, его, в отличие от предыдущего вида, нагревают лишь до 35-40 градусов. Холодный состав является самым простым и представляет собой стандартные восковые полоски, которые не нуждаются в подогреве. Правда, они менее пластичны и хуже захватывают волосы. Пленочный воск для депиляции, наоборот, весьма пластичен, что позволяет успешно использовать его на самых труднодоступных участках кожи. Он выпускается чаще всего в гранулах и нуждается в нагревании до 40-45 градусов.
Рельеф кожи и структура волос. Подбирая средство, важно учитывать вышеупомянутые особенности различных форм воска: например, для обработки больших участков кожи лучше всего подойдет состав в картридже либо кассете, а для бикини более комфортным станет пленочное средство.
Состав воскообразной смеси. Обладательницам чувствительной кожи, склонной к возникновению аллергии, следует с особым вниманием знакомиться с ингредиентами смеси, так как разные типы кожи реагируют на них по-разному.
Температура плавления. При отсутствии специального воскоплава смесь придется растапливать на водяной бане либо в СВЧ-печи, поэтому имейте в виду, что в этих случаях у вас возникнут трудности с точным определением температуры.
Материалы. Приобретая смесь, стоит изучить, какие вспомогательные материалы — например, шпатель или полоски — потребуются вам при ее использовании и входят ли они в комплект поставки. В противном случае вам обеспечены неприятные неожиданности в виде дополнительных трат.
Производитель. Восковые смеси для депиляции выпускаются как элитными, так и массовыми брендами. В любом случае желательно, чтобы производитель, которому вы решили отдать предпочтение, был на слуху в хорошем смысле этого слова. Чтобы облегчить выбор наших читателей, представляем небольшую подборку лучших из лучших по состоянию на 2021 год.
Лучший воск для депиляции в 2021 году: великолепная «семерка» по версии ФАН
Теплый воск для депиляции Veet с эфирными маслами
Теплая воскообразная смесь для депиляции, изготовленная под популярным брендом Veet, имеет в своем составе эфирные масла, которые оказывают успокаивающее воздействие на кожу. Этот продукт легко использовать в домашних условиях, он растапливается в микроволновой печи буквально за 40 секунд и наносится на кожу ровным тонким слоем при помощи лопаточки, идущей в комплекте со средством. Кстати, важной особенностью этой лопаточки является наличие встроенного индикатора безопасности, который просигнализирует, если смесь окажется чересчур горячей. Кожа, обработанная средством, остается идеально гладкой до четырех и более недель. Кроме того, волосы удаляются с первого раза. Воск подходит для сухой и нормальной кожи, остатки средства без труда можно смыть водой.
Воск для депиляции ItalWax — горячий пленочный азулен в гранулах
Этот популярный пленочный воск выпускается в гранулах и объединяет в себе лучшие свойства двух видов восковых смесей — теплых и горячих. Продукт рекомендован как для домашнего, так и для салонного применения. Наносить смесь достаточно легко — с помощью специального шпателя. Воск можно применять на любых фрагментах тела, в том числе использовать для особо чувствительной кожи лица, подмышек и бикини. Состав быстро плавится при комфортной температуре от 40 до 50 градусов, при этом имеет хорошую пластичность даже при остывании и без труда справляется с короткой и грубой растительностью. Среди ингредиентов средства — масло кокоса и диоксид титана.
Воск для депиляции Deep Depil Unisex с мятой
Эти комфортные и бюджетные восковые полоски оперативно эффективно и на длительный период времени удаляют с тела нежелательные волоски. Особенность продукта — воскообразный состав стрейч-эластик, благодаря которому полоска идеально повторяет формы тела и принимает во внимание все особенности рельефа обрабатываемых участков кожи.
Но ткань не является эластичной, поэтому отрывать полоски можно непродолжительным и резким движением, что смягчает болезненные ощущения и одновременно делает процедуру более эффективной. Результатом применения полосок становится полное удаление всех волосков, включая короткие. При этом мята, входящая в состав смеси, эффективно успокаивает кожу на протяжении всего процесса депиляции.
Воск для депиляции Depilflax кристаллический натуральный в картридже
Этот воск от известного испанского производителя выпускается в картриджах. Продукт относится к теплой разновидности восковых смесей. Он обладает универсальностью, с точки зрения использования, для разных типов кожи, имеет гелевую структуру, приятен на ощупь и прозрачен на вид. С помощью данной смеси можно эффективно обрабатывать кожу рук и ног. Воск рекомендован и для устранения нежелательной тонкой пушковой растительности. Смесь легко разогревается и наносится на кожу ровным слоем, а также без труда снимается с помощью специальной бумаги для депиляции, забирая с собой ненужные волоски. Помимо удобства и эффективности применения пользователи отмечают экономичность продукта.
Воск полимерный для депиляции Aravia Vanilla-Delicate
Эта полимерная восковая смесь была разработана специально для удаления волосков в интимных зонах. Подходит для профессионального применения и наделена уникальной рецептурой, позволяющей удалять ненужные волоски быстро и качественно — как говорится, с первого «прогона». Во многом это происходит благодаря нежной структуре средства, за счет которой становятся возможными оптимальное повторение контуров тела и легкий захват даже самых коротких волосков. При этом в составе продукта находятся компоненты, успокаивающие кожу и препятствующие ее травмированию в ходе процедуры. Особенность этого воска заключается в том, что специальные полоски для его удаления не нужны: удобное и экономичное средство снимается тонкой пленкой само по себе.
Воск жирорастворимый Kapous Professional с экстрактом зеленого чая в картридже
Этот продукт от известного бренда Kapous служит для очищения от нежелательных волос как нормальных, так и особо чувствительных кожных покровов, склонных к появлению воспалений. Во многом эффект снятия раздражения и быстрого восстановления кожи достигается благодаря экстракту зеленого чая в перечне ингредиентов средства. Применять воск очень просто: достаточно вставить картридж в специальный аппарат-воскоплав, спустя 10-15 минут состав будет готов к нанесению. Средство следует с легким нажимом распределить по коже, а затем, наложив на него специальную бумагу, резко сдернуть застывшую, но не затвердевшую смесь по направлению наперекор росту волос.
Пленочный воск для удаления волос Depiltouch OPTIMA GOLD в гранулах
Плотный и низкотемпературный, этот воск пленочного типа пригоден для всех типов кожи, но особенно хорош он с точки зрения использования в деликатных зонах и на коже, склонной к раздражениям. Важной особенностью продукта является его пластичность: во многом за счет диоксида титана разогретая смесь отлично повторяет контуры тела, дает качественное «сцепление» и тем самым обеспечивает полное избавление от нежелательных волос, в том числе самых жестких и коротких. В составе средства находится сандаловое масло, которое эффективно смягчает кожу в ходе процедуры и демонстрирует глубокий успокаивающий эффект.