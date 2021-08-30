Мечта каждой представительницы прекрасного пола — не только чистая и нежная, но и, как водится, стопроцентно гладкая кожа. Ведь лишний волосяной покров выглядит не особо привлекательно и к тому же порой причиняет настоящий дискомфорт. Одним из методов эффективного и оперативного избавления от «несанкционированной» растительности на теле является восковая депиляция, или ваксинг. Метод основан на применении специально разработанной для этих целей восковидной смеси. Это средство выпускают в различных формах, несколько различается оно и по своему составу, и по технологии применения. Сегодня мы открываем секреты правильного выбора продукта как для салонной, так и для домашней восковой депиляции и представляем традиционный рейтинг оптимальных составов, основанный на отзывах реальных потребителей и рекомендациях экспертов.

Депиляция воском: преимущества и минусы

Как и другие манипуляции косметологической направленности, депиляция восковым составом имеет как свои достоинства, так и недостатки. К бесспорным плюсам процедуры удаления нежелательных волос воском можно отнести ее невысокую себестоимость, минимальные временные затраты, отсутствие вреда здоровью при использовании большинства составов, минимизацию риска раздражения кожи и возможность проводить депиляцию в домашних условиях. Кроме того, важным преимуществом является пролонгированный эффект процедуры, который к тому же усиливается с каждым новым удалением волос, так как они истончаются и слабеют.

В свою очередь, недостатки восковой депиляции — болезненные ощущения, риск обжечься воском, некоторые противопоказания, а также, как ни крути, недостаточно протяженный во времени эффект гладкой кожи: для того, чтобы волосы перестали бурно колоситься, необходимо набраться терпения. Без регулярных повторных процедур восковой депиляции вам не обойтись, к тому же для их проведения необходимо отращивать изрядно надоевшие волосы, что звучит не слишком оптимистично.

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Противопоказания к проведению ваксинга

Перед тем как приобрести воскообразный состав и попробовать этот вид депиляции на себе, следует убедиться, что у вас отсутствуют противопоказания к нему. Так, специалисты рекомендуют воздержаться от удаления волос воском в том случае, если вы беременны или кормите грудью, а также если у вас диагностированы сахарный диабет или инфекционное заболевание, имеются нарушения и/или заболевания кожных покровов, проблемы свертываемости крови.

Формы выпуска восковых составов для устранения волос

Воск в гранулах. Данный продукт, используемый для депиляции, обладает низкой температурой плавления и формирует на коже своего рода пленку, которая после затвердевания срывается, уводя за собой волосяной покров. К достоинствам депиляции гранулами относится минимизация риска ожогов, экономичное расходование состава, возможность проведения процедуры на нежных участках тела, а также максимальная гладкость кожи.

Воск для депиляции в картридже. Подобная форма подачи воскообразной смеси весьма удобна и безопасна, так как ее невозможно случайно перевернуть, как воск в банке. При использовании такой формы средство для депиляции можно легко поместить в воскоплав, а затем без труда распределить по коже максимально ровным слоем. Состав гипоаллергенный, имеет противовоспалительные свойства, отлично увлажняет дерму и рекомендован для чувствительных ее участков.

Воск в кассетах. Это своего рода инновация в сфере депиляции воском. Впрочем, особой спецификой кассеты не наделены, разве что представляют для многих наибольшее удобство в ходе нагревания в воскоплаве. В остальном же смесь все так же наносят на волосы посредством ролика, а затем удаляют растительность специальными бумажными полосками.

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Основные критерии выбора воска, предназначенного для депиляции

Вид воска. На сегодня принято различать ряд разновидностей воска, каждый из которых наиболее благоприятен для ликвидации волос различной жесткости с разных частей тела. Так, горячий воск, как правило, представлен в банках либо контейнерах, а перед нанесением его разогревают до 60-70 градусов. Такой вид воска наилучшим образом подходит для депиляции бикини и подмышек. Теплый воск обычно формируют в картриджи, его, в отличие от предыдущего вида, нагревают лишь до 35-40 градусов. Холодный состав является самым простым и представляет собой стандартные восковые полоски, которые не нуждаются в подогреве. Правда, они менее пластичны и хуже захватывают волосы. Пленочный воск для депиляции, наоборот, весьма пластичен, что позволяет успешно использовать его на самых труднодоступных участках кожи. Он выпускается чаще всего в гранулах и нуждается в нагревании до 40-45 градусов.

Рельеф кожи и структура волос. Подбирая средство, важно учитывать вышеупомянутые особенности различных форм воска: например, для обработки больших участков кожи лучше всего подойдет состав в картридже либо кассете, а для бикини более комфортным станет пленочное средство.

Состав воскообразной смеси. Обладательницам чувствительной кожи, склонной к возникновению аллергии, следует с особым вниманием знакомиться с ингредиентами смеси, так как разные типы кожи реагируют на них по-разному.

Температура плавления. При отсутствии специального воскоплава смесь придется растапливать на водяной бане либо в СВЧ-печи, поэтому имейте в виду, что в этих случаях у вас возникнут трудности с точным определением температуры.

Материалы. Приобретая смесь, стоит изучить, какие вспомогательные материалы — например, шпатель или полоски — потребуются вам при ее использовании и входят ли они в комплект поставки. В противном случае вам обеспечены неприятные неожиданности в виде дополнительных трат.

Производитель. Восковые смеси для депиляции выпускаются как элитными, так и массовыми брендами. В любом случае желательно, чтобы производитель, которому вы решили отдать предпочтение, был на слуху в хорошем смысле этого слова. Чтобы облегчить выбор наших читателей, представляем небольшую подборку лучших из лучших по состоянию на 2021 год.

Лучший воск для депиляции в 2021 году: великолепная «семерка» по версии ФАН

Теплый воск для депиляции Veet с эфирными маслами

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Теплая воскообразная смесь для депиляции, изготовленная под популярным брендом Veet, имеет в своем составе эфирные масла, которые оказывают успокаивающее воздействие на кожу. Этот продукт легко использовать в домашних условиях, он растапливается в микроволновой печи буквально за 40 секунд и наносится на кожу ровным тонким слоем при помощи лопаточки, идущей в комплекте со средством. Кстати, важной особенностью этой лопаточки является наличие встроенного индикатора безопасности, который просигнализирует, если смесь окажется чересчур горячей. Кожа, обработанная средством, остается идеально гладкой до четырех и более недель. Кроме того, волосы удаляются с первого раза. Воск подходит для сухой и нормальной кожи, остатки средства без труда можно смыть водой.

Воск для депиляции ItalWax — горячий пленочный азулен в гранулах

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Этот популярный пленочный воск выпускается в гранулах и объединяет в себе лучшие свойства двух видов восковых смесей — теплых и горячих. Продукт рекомендован как для домашнего, так и для салонного применения. Наносить смесь достаточно легко — с помощью специального шпателя. Воск можно применять на любых фрагментах тела, в том числе использовать для особо чувствительной кожи лица, подмышек и бикини. Состав быстро плавится при комфортной температуре от 40 до 50 градусов, при этом имеет хорошую пластичность даже при остывании и без труда справляется с короткой и грубой растительностью. Среди ингредиентов средства — масло кокоса и диоксид титана.

Воск для депиляции Deep Depil Unisex с мятой

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Эти комфортные и бюджетные восковые полоски оперативно эффективно и на длительный период времени удаляют с тела нежелательные волоски. Особенность продукта — воскообразный состав стрейч-эластик, благодаря которому полоска идеально повторяет формы тела и принимает во внимание все особенности рельефа обрабатываемых участков кожи.

Но ткань не является эластичной, поэтому отрывать полоски можно непродолжительным и резким движением, что смягчает болезненные ощущения и одновременно делает процедуру более эффективной. Результатом применения полосок становится полное удаление всех волосков, включая короткие. При этом мята, входящая в состав смеси, эффективно успокаивает кожу на протяжении всего процесса депиляции.

Воск для депиляции Depilflax кристаллический натуральный в картридже

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Этот воск от известного испанского производителя выпускается в картриджах. Продукт относится к теплой разновидности восковых смесей. Он обладает универсальностью, с точки зрения использования, для разных типов кожи, имеет гелевую структуру, приятен на ощупь и прозрачен на вид. С помощью данной смеси можно эффективно обрабатывать кожу рук и ног. Воск рекомендован и для устранения нежелательной тонкой пушковой растительности. Смесь легко разогревается и наносится на кожу ровным слоем, а также без труда снимается с помощью специальной бумаги для депиляции, забирая с собой ненужные волоски. Помимо удобства и эффективности применения пользователи отмечают экономичность продукта.

Воск полимерный для депиляции Aravia Vanilla-Delicate

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Эта полимерная восковая смесь была разработана специально для удаления волосков в интимных зонах. Подходит для профессионального применения и наделена уникальной рецептурой, позволяющей удалять ненужные волоски быстро и качественно — как говорится, с первого «прогона». Во многом это происходит благодаря нежной структуре средства, за счет которой становятся возможными оптимальное повторение контуров тела и легкий захват даже самых коротких волосков. При этом в составе продукта находятся компоненты, успокаивающие кожу и препятствующие ее травмированию в ходе процедуры. Особенность этого воска заключается в том, что специальные полоски для его удаления не нужны: удобное и экономичное средство снимается тонкой пленкой само по себе.

Воск жирорастворимый Kapous Professional с экстрактом зеленого чая в картридже

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Этот продукт от известного бренда Kapous служит для очищения от нежелательных волос как нормальных, так и особо чувствительных кожных покровов, склонных к появлению воспалений. Во многом эффект снятия раздражения и быстрого восстановления кожи достигается благодаря экстракту зеленого чая в перечне ингредиентов средства. Применять воск очень просто: достаточно вставить картридж в специальный аппарат-воскоплав, спустя 10-15 минут состав будет готов к нанесению. Средство следует с легким нажимом распределить по коже, а затем, наложив на него специальную бумагу, резко сдернуть застывшую, но не затвердевшую смесь по направлению наперекор росту волос.

Пленочный воск для удаления волос Depiltouch OPTIMA GOLD в гранулах

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Плотный и низкотемпературный, этот воск пленочного типа пригоден для всех типов кожи, но особенно хорош он с точки зрения использования в деликатных зонах и на коже, склонной к раздражениям. Важной особенностью продукта является его пластичность: во многом за счет диоксида титана разогретая смесь отлично повторяет контуры тела, дает качественное «сцепление» и тем самым обеспечивает полное избавление от нежелательных волос, в том числе самых жестких и коротких. В составе средства находится сандаловое масло, которое эффективно смягчает кожу в ходе процедуры и демонстрирует глубокий успокаивающий эффект.