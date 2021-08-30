Супругу греческого посла приговорили к 31 году тюрьмы за убийство мужа

Бразилиа, 30 августа. Суд Бразилии приговорил к тюремному сроку жену греческого дипломатического представителя в стране Франсуазу де Соуза Оливейра за организацию и пособничество в убийстве мужа.

К 22 годам тюрьмы также приговорен ее сообщник и любовник Сержиу Мореру. Ранее получивший год заключения за сокрытие тела посла его брат Эдуард Мореру уже отбыл наказание.

Труп посла Греции в Бразилии Кириакоса Амиридиса был найден в машине обгоревшим и со следами насилия 26 декабря 2016 года. В результате следствием было установлено, что мужчина убит своей женой и ее любовником, работавшим в полиции. Изначально де Соуза Оливейра была первой, кто заявила о его исчезновении, но после тщательного расследования следствие вычислило ее причастность к смерти мужа.

Ранее в Бразилии геймер убил конкурентку и выложил кадры с трупом в Сеть.