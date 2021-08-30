Почти 70 человек стали жертвами неизвестной лихорадки в Индии

Нью-Дели, 30 августа. Неизвестная вирусная лихорадка появилась в индийском северном штате Уттар-Прадеш. Ее жертвами стали по меньшей мере 68 человек, большинство из них — дети.

Только за минувшие сутки от заболевания скончались 12 несовершеннолетних. Органы здравоохранения штата отмечают, что эти цифры являются приблизительными, так как многие люди не обращались за медицинской помощью или лечились в частных клиниках.

Очагом лихорадки стали западные районы Уттар-Прадеша. Ситуация усугубляется жарой и высокой влажностью, некоторые больницы уже не могут принимать пациентов из-за отсутствия мест.

Медики считают, что причиной возникновения и распространения вирусной лихорадки могли стать плохая гигиена и москиты, активно размножающиеся в заболоченных водоемах и реках.

Незадолго до этого в Гвинее был зафиксирован первый случай заболевания геморрагической лихорадкой Марбург, известной как «болезнь зеленых мартышек». Нулевой пациент скончался.