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Гибридный Kia Sorento не поступит в продажу на российском авторынке

  /   Обновлено: 30 августа 2021 11:24
Экономика
Гибридный Kia Sorento не поступит в продажу на российском авторынке
wikipedia.org  /  Semnoz / CC BY-SA 3.0

Москва, 30 августа. Небольшой спрос на гибридный кроссовер Kia Sorento в России поставил под сомнение целесообразность выхода модели нового поколения на рынок страны.

Европейским покупателям новинка уже доступна к покупке, на американский авторынок гибрид выйдет в третьем квартале текущего года. На данный момент говорить о выводе гибридных версий на российский рынок не позволяют такие факторы, как уровень спроса, рыночная ситуация и уровень развития соответствующей инфраструктуры в РФ, сообщает «Автостат» со ссылкой на пресс-службу «Киа Россия и СНГ».

В гибриде Kia Sorento установлен силовой агрегат, который в США называют Turbo PHEV мощностью 261 лошадиная сила. Он состоит из турбомотора на 1,6 литра, электродвигателя и батареи емкостью 13,8 кВт/ч. В паре с ним работает шестиступенчатая коробка передач.

Для европейского авторынка Kia готовит новый Sportage. От азиатской и американской версии автомобиль будет отличаться особым дизайном кузова. Официальная премьера кроссовера ожидается 1 сентября.

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kia кроссовер авторынок гибрид Sorento
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