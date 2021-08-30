Прививка не спасла: США бьют рекорды заболеваемости COVID-19

Вашингтон, 30 августа. США вновь бьют рекорды по темпам заболеваемости коронавирусом. Согласно последним денным, количество ежедневно фиксируемых новых случаев заражения COVID-19 в стране преодолело отметку в 100 тысяч.

Такие темпы заражения в последний раз наблюдались в США зимой, когда страна проходила пик заболеваемости. Необходимо отметить, что близкие к пиковым значения заболеваемости наблюдаются несмотря на высокие показатели вакцинации, которые являются одними из самых высоких в мире.

Также возросло количество умерших. Согласно свежим данным, ежедневно регистрируется более 1 тыс. умерших, что наблюдается впервые с марта.

Медики считают, что высокие темпы заболеваемости коронавирусом связаны с распространением в стране агрессивного штамма «дельта», а также нежеланием многих американцев следовать установленным противоэпидемическим правилам и отказом части населения от вакцинации. Наибольшее распространение COVID-19 получил в южных штатах, что по мнению исследователей вызвано одними из самых низких показателей вакцинации в стране и широкой политической оппозицией мерам общественного здравоохранения, таким как ношение масок.

В свою очередь противники вакцинации приводят свою статистику, которая демонстрирует уровень смертности от вакцинации. Согласно этим данным, от причин, связанных с вакцинацией, в США скончалось около 9 тысяч человек.

Global Look Press / via www.imago-images.de / www.imago-images.de

Всплеск заболеваемости зарегистрирован вскоре после того, как на основной части страны был снят режим локдауна. Людям разрешили посещать рестораны и кинотеатры, начал оживать бизнес. Новый рост инфицирования может заставить американские власти пересмотреть принятые недавно решения по ослаблению карантинных мер. В то же время Министерство внутренней безопасности США предупреждает, что введение нового локдауна может спровоцировать в стране настоящий бунт, поскольку социальное напряжение в Штатах находится на крайне высоком уровне.