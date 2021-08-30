Во все времена одним из главных атрибутов здоровья и привлекательности считались красивые, сильные, блестящие и шелковистые волосы, поэтому, согласитесь, не слишком приятно, если выглядят они как солома. Для поддержания здоровья шевелюры необходим тщательный уход, который можно существенно упростить, применяя специальные средства. Особое место среди этих средств занимают сыворотки для волос или, другими словами, серумы (serum), используемые, как правило, на завершающем этапе комплексных уходовых процедур.

В косметологии и трихологии под сыворотками принято понимать составы (чаще всего несмываемые), которые обеспечивают быстрый и ярко выраженный эффект здоровых и красивых волос, даже когда они изо всех сил безмолвно кричат «SOS». Нанесение сыворотки помогает сделать укладку, снимает статическое электричество, делает волосы более увлажненными, придает им объем и блеск, препятствует выпадению волос и появлению секущихся кончиков. Недаром еще наши бабушки активно использовали обыкновенную молочную сыворотку для восстановления волос — в ней, как и в нынешних косметических средствах, содержится немалое количество ценных для шевелюры компонентов. Вместе с тем в многообразии серумов на современном рынке косметических препаратов впору затеряться, к тому же далеко не каждый продукт действительно эффективен. Вот почему к выбору сыворотки следует подходить со всей ответственностью.

Сегодня мы рассказываем об особой роли этого средства в уходе за волосами, раскрываем секреты его правильного подбора в соответствии с типом волос и существующими проблемами, а также составляем горячую «десятку» самых действенных и популярных на 2021 год сывороток, всецело одобренных пользователями и экспертами.

Из чего состоит сыворотка для волос и чем отличается от других уходовых средств?

Как мы уже заметили, состав, называемый сывороткой, подразумевает быстрый sos-эффект, и во многом он обеспечивается высокой концентрацией активных компонентов средства и их отличной проникающей способностью. Это и отличает серумы от других средств для восстановления и улучшения волос. Кроме того, своим действием сыворотка закрывает сразу три потребности (увлажнение, лечение и стайлинг волос), так как сочетает в себе три уходовых продукта: маску, мусс и бальзам. Впрочем, эксперты не рекомендуют полностью заменять эти продукты сывороткой, ведь лучший эффект, как известно, обеспечивается при комплексном подходе.

В состав серумов входят такие активные компоненты, как природные масла, экстракты растений, протеины, биополимеры, пантенол, витамины, эластин и другие ингредиенты, содержание и объем которых определяется главным предназначением сыворотки.

Федеральное агентство новостей /

Очевидные преимущества серумов

Применение сыворотки для волос сильно экономит время, затрачиваемое на уход за волосами, так как этот продукт способен решить сразу множество проблем в сжатые сроки.

Нанесенная утром сыворотка продолжает действовать на протяжении всего дня, при этом защищая ваши волосы от разрушительных воздействий внешней среды.

Лечение сывороткой не только обеспечивает улучшение структуры волос, но и делает локоны более послушными, при этом они продолжают выглядеть естественным образом.

Благодаря особой рецептуре серумов они способны делать метаболические процессы внутри волос более интенсивными, что способствует быстрому оздоровлению шевелюры.

Что дает использование сыворотки для волос?

Защита от выпадения волос. Активные компоненты множества сывороток влияют на гемодинамику и способствуют укреплению корней волос.

Профилактика и устранение ломких и секущихся кончиков. Продукт отлично нейтрализует вредные последствия длительного пребывания под открытыми солнечными лучами, частых интенсивных окрашиваний и химических завивок.

Увлажнение и питание волос. В состав серумов входят натуральные масла и другие компоненты, помогающие волосам восстановить здоровье.

Устранение перхоти. Использование сывороток позволяет привести в норму водно-жировой баланс кожи головы, увлажнить ее и контролировать деятельность микроорганизмов. Именно дисгармония в этих факторах и приводит к возникновению перхоти.

Устранение тусклости волос. Серумы способны не только возвратить волосам внутреннее здоровье, но и привести к их внешнему блеску.

Утяжеление прядей. Безжизненные и истонченные волосы сыворотка превращает в более плотные, «заполняя» пустоты и бережно обволакивая локоны.

Защита от солнечных лучей и перепадов температур. В любое время года как волосы, так и кожа головы, нуждаются в защите. Кроме того, волосы повреждаются не только в результате внешней экстремальной жары или стужи, но и, к примеру, в ходе использования щипцов, фена, различных утюжков и других приспособлений для стайлинга. Некоторые серумы способны решить эти проблемы «оптом».

Видоизменяют локоны. Сыворотки для стайлинга волос принято делить на два вида — средства, разглаживающие пряди без термовоздействия, и серумы, делающие существующие кудри более выраженными и упругими.

Способствуют более легкому расчесыванию волос. Благодаря качественному интенсивному увлажнению локоны спутываются значительно реже и меньше.

Улучшают и ускоряют рост волос. Если применять сыворотки совместно со средствами против выпадения волос, можно добиться более яркого результата, так как серумы укрепляют корни волос и стимулируют рост волосяных луковиц.

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На что следует обратить внимание при выборе средства

Тип волос и проблема, которую вы хотите решить. Разный состав ингредиентов — разное воздействие на волосы. Любите часто менять цвет шевелюры — значит, имеет смысл выбрать серум для окрашенных волос. Желаете избавиться от секущихся кончиков — отдайте предпочтение средству для поврежденных локонов. В целом же сыворотки для волос принято делить на три основных типа: средства для укладки волос, придающие прическе аккуратный вид, ухаживающие составы для питания, увлажнения и восстановления структуры локонов и серумы с выраженной защитной функцией, препятствующие повреждению волос от высоких температур и приспособлений для стайлинга. Впрочем, существуют также универсальные сыворотки, объединяющие в себе эффект нескольких продуктов.

Текстура средства. Серумы выпускают в виде кремов, спреев, лосьонов или масел. Кремообразный продукт не рекомендован к нанесению на кожу головы, в противном случае корни волос быстро будут жирными. Спреи отлично подойдут для тонких волос, а масла эффективно справятся с проблемой секущихся кончиков. Что же касается водянистых составов, то они особенно хороши для устранения сухости, перхоти и выпадения волос.

Состав средства. Чем больше природных активных компонентов для ухода — тем лучше работает средство. Впрочем, многие могут быть не готовы к таким побочным эффектам, как, например, утяжеление волос или склонность к их быстрому загрязнению, если в составе продукта присутствуют масла. В этом случае стоит отдать предпочтение водянистой текстуре серума.

Объем упаковки и удобство использования. Чтобы уход за волосами с помощью сыворотки был максимально комфортным, при выборе средства обращайте внимание на такие дополнительные критерии, как наличие дозатора и объем сывороточного препарата.

Способ применения. Серумы делятся на несмываемые и требующие ополаскивания. Несмываемая сыворотка для волос или, как ее ласково называют, «несмывашка», наиболее востребована, так как экономит время и обеспечивает пролонгированное воздействие.

Частота применения. Существуют сыворотки, использовать которые не только можно, но и нужно изо дня в день. А вот некоторые продукты не следует наносить чаще, чем 1–2 раза в неделю.

Срок годности. К косметическим продуктам применимо ровно то же правило, что и к продуктам питания: если можно не покупать средство с приближающимся сроком годности, то лучше его не покупать. Не говоря уж о полностью вышедших сроках.

Репутация и известность бренда-производителя. Зачастую этот параметр играет решающую роль в выборе препарата. Эксперты рекомендуют отдавать предпочтение брендам, для которых косметика для волос является главной или единственной специализацией.

Как правильно пользоваться сывороткой для волос?

Для применения серумов действуют несколько обобщенных правил:

Состав следует наносить на вымытые волосы — как высушенные, так и еще влажные.

Не следует выдавливать и наносить слишком большой объем серума, в противном случае локоны будут смотреться жирными и утяжеленными.

Каждую порцию сыворотки необходимо разогреть в ладонях, это упростит ее нанесение на волосы. Если вы используете спрей, то достаточно просто распылить его на локоны.

Большинство средств не нуждаются в смывании, укладку можно делать уже спустя пять минут после нанесения сыворотки. Смываемые же серумы по прошествии получаса необходимо удалить с волос теплой водой.

Если вы обнаружили те или иные аллергические реакции, следует отказаться от использования сыворотки. Если же у вас существует индивидуальная непереносимость определенных компонентов, и вы точно знаете об этом, разумным будет изучить состав средства еще перед покупкой или хотя бы провести первичный аллерготест.

Стоит воздержаться от использования серумов, если на кожных покровах есть царапины, ранки или язвочки, пусть даже небольшие.

Некоторые сыворотки нельзя использовать детям и беременным: внимательно изучайте инструкцию перед покупкой.

И напоследок обратите внимание, что скорость решения проблемы не зависит от объема нанесенной сыворотки. Здесь более важным является не количество средства, а регулярность проведения процедуры. Ведь за один прием волосы и кожа не возьмут полезных веществ больше, чем они могут это сделать. К тому же напоминаем, что сыворотка и без того содержит повышенную концентрацию целебных ухаживающих компонентов.

Лучшие сыворотки для волос в 2021 году: топ-10 по версии ФАН

Сыворотка для волос Avon «Абсолютное питание»

prt scr Яндекс.Маркет /

Это бюджетное средство от известного бренда можно с уверенностью отнести к сывороткам для продуктивного восстановления волос. Регулярно нанося нежный гелевый серум на влажные волосы, можно добиться глубокого увлажнения и питания локонов по всей длине. Кроме того, средство наделяет волосы упругостью и здоровым блеском, делает их еще мягче и податливее, надежно оберегает от вредного воздействия внешней среды. Продукт подходит для любых волос, в том числе окрашенных, сухих и ломких. Рабочими ингредиентами выступают витамины В и Е. Продукт также содержит аргановое масло. Состав не нужно смывать и можно использовать ежедневно. Отличный бонус — удобный дозатор и приятный аромат средства. Правда, для обладателей длинной и густой шевелюры объема 30 мл для длительного применения явно маловато.

Сыворотка для волос Alerana

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Сыворотка создана специально для стимулирования роста волос. Кроме того, продукт направлен на укрепление и оздоровление ослабленных локонов, обеспечивает их глубокое увлажнение и питание, защищая шевелюру от поредения. Во многом эффект достигается вхождением в состав серума таких компонентов, как capilectine и procapil — эффективность этих уникальных растительных стимуляторов роста и регенерации волос клинически доказана. Продукт не утяжеляет волосы, обладает жидкой текстурой и приятным ароматом. Активными компонентами выступают витамины группы В. Средство подходит для каждодневного нанесения, не нуждается в смывании, безопасно и эффективно для волос всех типов. Впрочем, не следует забывать о предварительном тестировании состава на вероятность появления индивидуальных аллергических реакций.

Сыворотка для волос увлажняющая Kapous Professional Dual Renascence 2 phase

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Этот высокоактивный продукт обеспечивает комплексный профессиональный уход для волос всех типов по полной их длине. Особенностью сыворотки является эффективная комбинация из двух фаз, которые для активации следует равномерно смешать перед нанесением. Средство содержит гидролизованный кератин, который восстанавливает структуру волоса изнутри, а также силиконовые масла, предотвращающие повреждение локонов при сушке горячим феном и в результате стрессового воздействия природных факторов: солнечных лучей, пыли, морской воды и так далее. Кроме того, продукт облегчает расчесывание локонов. Сыворотку можно наносить после каждого мытья на влажные или сухие локоны. Серум не нуждается в смывании.

Сыворотка для волос восстанавливающая OLLIN Professional Care с экстрактом семян льна

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Этот продукт с масляной текстурой хорош для ухода за шевелюрой любого типа, в том числе за вьющимися локонами. Он обильно питает, дает блеск и делает локоны блестящими, нежными и послушными при расчесывании и укладке. Активными элементами в составе являются кератин и витамины В. Также рецептура средства включает в себя целебное льняное масло, способствующее восстановлению нормальной структуры волос, сглаживанию кутикулярного слоя и устранению рассеченных кончиков. Кроме того, этот восстанавливающий серум можно назвать отличным антистатиком. Продукт не нуждается в смывании и имеет приятный аромат, также пользователи с удовольствием отмечают экономичный расход средства.

Сыворотка для волос Estel Professional CUREX Therapy для секущихся кончиков волос

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Бюджетная сыворотка для локонов любого липа, произведенная под всенародно любимым брендом Estel, обеспечивает видимый результат уже на второй день применения. Этот серум, наделенный природным биополимером, способен эффективно возрождать поврежденные волосы, кроме того, он прекрасно справляется с устранением и профилактикой секущихся концов. Дополнительными преимуществами использования средства можно назвать увлажнение локонов, обеспечение естественного блеска, питание. В составе сыворотки находятся глицерин и провитамин В5, а витамины В присутствуют в нем в качестве активных компонентов. Средство подходит для салонного использования и не нуждается в смывании.

Сыворотка для волос La'dor для секущихся кончиков волос

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Этот корейский продукт кремовой текстуры настолько эффективен в отношении секущихся локонов, что его вторым названием является «экспресс-клей»: буквально за два-три применения он делает концы волос «тяжелыми», предотвращая их «расползание» по сторонам. Особенно ярко проявляется защитный эффект после укладки горячим феном или утюжком. Коллаген и кератин, входящие в состав сыворотки, также помогают укрепить структуру волос, сделать их более гладкими и эластичными, сформировать своего рода защитную пленку, а также увлажнить их по всей поверхности. Кроме того, мощным восстанавливающим действием наделен муцин улитки. Состав можно наносить на волосы всех типов: от хрупких и окрашенных до вьющихся и поврежденных. Смывать средство не нужно.

Сыворотка для волос «Аптечка бабушки Агафьи»

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Эта популярная сыворотка российского производства предназначена специально для стимуляции роста волос, а также для их упрочения по всему объему. В активе бабушки Агафьи — щедрый оздоравливающий комплекс из семи целебных трав: мелисса, корень лопуха, лимонник, крапива, женьшень и другие. Среди активных компонентов этой сыворотки для волос можно выделить пивные дрожжи, провитамин В5 и климбазол — одно из лучших органических соединений, помогающих бороться с перхотью. Агафья также считается для поклонников «живой» косметики олицетворением экономии, ведь несмотря на столь богатый состав продукта, он доступен по цене даже покупательницам со скромным достатком.

Сыворотка Миноксин против выпадения волос

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Бальзам-сыворотка для волос Миноксин — это уникальная формула, основанная на целебных свойствах таурина, кератина, витаминного комплекса, пептидов и других компонентов, направленных на борьбу с выпадением волос. Продукт отлично реконструирует структуру и воссоздает природную эластичность локонов, делает их мягкими. Сыворотка также хороша для получения естественного блеска волос. Облегчает расчесывание и укладку, сокращает электростатическое напряжение, пригодна для частого нанесения и длительного применения. Для достижения максимального эффекта рекомендовано использовать этот серум совместно с шампунем и бальзамом, также направленными на укрепление шевелюры.

Несмываемая сыворотка для волос Esthetic House с протеинами шелка CP-1 Premium Silk Ampoule

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Эта кремовая сыворотка, богатая протеинами шелка и рекомендованная для сухих, ломких и сильно поврежденных волос, надежно защищает локоны от термического повреждения, а также способствует легкому расчесыванию. Кроме того, эта сыворотка оптимально подходит для укрепления и реконструкции волос, содействует в удержании влаги, придает локонам здоровый блеск. В формуле продукта находятся такие значимые исцеляющие компоненты, как коллаген и аминокислоты, аргановое и кокосовое масла, природный экстракт лебеды. Формула средства не обязывает к его смыванию, что способствует максимальному продлению благоприятного воздействия серума на шевелюру.

Сыворотка для волос Wellness your hair укрепляющая универсальная

Основное действие продукта нацелено на борьбу с поредением волос. Сыворотка активирует спящие луковицы и щедро снабжает их витаминами роста для того, чтобы за максимально короткий срок добиться впечатляющей густоты волос. Попутно серум эффективно успокаивает кожу головы, устраняет перхоть и связанные с ней зуд и шелушение, способствует заживлению мелких ранок и царапин. Уникальная формула продукта автоматически регулирует жирность кожи, мягко воздействуя на функции сальных желез, а также эффективно борется с ломкостью волос. Сыворотка интенсивно улучшает обмен веществ, что способствует не только формированию здоровой шевелюры, но и омоложению организма в целом.