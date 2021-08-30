Суд оставил в силе приговор экс-главе саратовского ГУ МЧС Качеву

Саратов, 30 августа. Саратовский суд не стал менять приговор бывшему главе МЧС по делу о превышении должностных полномочий при заключении госконтрактов.

Фигуранта задержали в 2018 году. Качева сразу же отстранили от должности, позже следователи предъявили ему обвинение в превышении полномочий при заключении госконтрактов. При этом суд вынес ему оправдательный приговор, но решение обжаловали, и приговор отменили. После этого Качева признали виновным, ему назначили наказание в виде лишения свободы на два года с отбыванием в колонии-поселении.

В Пензе суд вынес решение директору одного из обществ с ограниченной ответственностью Каменского района сразу за три преступления. Подсудимого лишили свободы на два года с испытательным сроком в три года. Приговор пока не вступил в действие, сообщал сайт 360tv.ru.