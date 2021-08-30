ФСБ обнародует архивные файлы о планах Японии применить биооружие против СССР

Москва, 30 августа. Федеральная служба безопасности России представит рассекреченные архивные данные о намерениях Японии применить бактериологическое оружие против Советского Союза в годы войны.

Как сообщает ТАСС, материалы будут обнародованы в рамках проекта «Без срока давности» на международном научно-практическом форуме «Хабаровский процесс: историческое значение и современные вызовы».

«Трофейные документы, протоколы допросов и собственноручные показания солдат, офицеров и вольнонаемных японской армии свидетельствуют о наличии в Маньчжурии в непосредственной близости от границ Советского Союза разветвленной базы по производству бактериологического оружия», — отметили в ведомстве.

Ранее, как сообщает издание «Газета.ру», ФСБ рассекретила имена палачей, устроивших массовые казни во время Великой Отечественной войны. В числе документов есть протоколы допросов Александра Родина, который служил в карательном отряде под названием «Украинская компания». Палачи убили 170 человек в Знаменском районе Орловской области, в том числе женщин и детей.