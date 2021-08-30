«Этот день в истории». Что произошло 30 августа, праздники, факты, люди

Сегодня по всей Казани пройдут масштабные гуляния — население празднует день Республики Татарстан. В городе уже запланирован мотофестиваль, демонстрация народных промыслов и концерт с участием известных эстрадных артистов.

Однако 30 августа проходят не только торжественные, но и памятные мероприятия. В этот день по всему миру говорят о пропавших без вести людях. С каждым годом растет количество похищенных граждан. Представители ООН заявляют, что зачастую насильственные исчезновения организованы в политических целях.

Сегодня день рождения отмечают Леонид Шварцман, Александр Лукашенко и Кэмерон Диас.