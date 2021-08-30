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Спасенный из пруда-отстойника завода в Туле лебедь умер после операции
Общество
Спасенный из пруда-отстойника завода в Туле лебедь умер после операции
Фото из личного архива Табрис Янгчен  / 

Тула, 30 августа. Раненая самка краснокнижного лебедя, которую неравнодушные туляки спасли из отстойников завода «Талачермет», не пришла в себя после сложной операции.

«Почти три часа оперировали. После того, как сделали и зашили ее, она умерла. На рентгене перед операцией у нее была странная печень. По всей видимости, это из-за того, что она долгое время жила с гнилым крылом. Инфекция медленно, но верно ее добивала. Она попала к нам в руки слишком поздно. Если б сразу, то мы бы ее спасли. Два месяца с открытым переломом и без антибиотиков не прошли бесследно. Мы очень расстроены», — рассказала ФАН волонтер Табрис Янгчен.

Столько людей участвовали в ее спасении (волонтеры, зоозащитники, сотрудники МЧС, просто неравнодушные люди) и желали лебедке выздоровления. Нашлись те, кто был готов оплачивать лечение и принять птицу в свою семью.

Спасенный из пруда-отстойника завода в Туле лебедь умер после операции
Фото из личного архива Табрис Янгчен  / 

Еще вчера Черметта бодро ела травку из пластикового стаканчика по дороге в московскую клинику и веселила всю маршрутку. Ранее ФАН об этом рассказывал.

Самка лебедя столько всего пережила. И, казалось бы, до настоящего птичьего счастья оставалось совсем чуть-чуть, но, увы, на этот раз счастливого конца не получилось.

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тульская область лебедь волонтеры спасение лебедя
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