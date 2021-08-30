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Секрет успеха: как Россия стала чемпионом мира по пляжному футболу
Спорт
Секрет успеха: как Россия стала чемпионом мира по пляжному футболу
Global Look Press  /  Dmitry Golubovich

Профессионализм и мужество российских футболистов позволили им в третий раз стать чемпионами мира по пляжному футболу. Наша сборная в финале обыграла Японию со счетом 5:2.

Напомним, до 2005 года проводились так называемые неофициальные чемпионаты мира — Мундиалито. Подавляющее преимущество в них имела сборная Бразилии, выигравшая девять турниров. С 2005 года на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро стали проводиться официальные чемпионаты под эгидой ФИФА. Первым чемпионом стала сборная Франции, но уже через год чемпионат выиграли бразильцы и вернули себе преимущество. Однако в 2011 году бразильцы все же проиграли в финале чемпионата мира: сборная России победила их со счетом 12:8 и впервые в своей истории выиграла чемпионат мира. В 2013 году Россия повторно стала чемпионом мира, и вот сегодня — третья победа.

Почему в пляжном футболе российская сборная показывает результат намного выше, чем в традиционном? Что случилось с бразильцами и португальцами? Станет ли пляжный футбол так же популярен, как и традиционный? Каковы гонорары футболистов пляжного футбола и где можно выучиться этому виду спорта?

На эти и другие вопросы в прямом эфире, организованном Медиагруппой «Патриот» и ФАН, ответит главный редактор «Советского спорта» Николай Яременко.

Эфир с Николаем Яременко пройдет в понедельник, 30 августа, в 16:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задать вопросы на мероприятии.

Их можно прислать заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет — здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

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