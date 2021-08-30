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Ранившим пять человек новосибирским стрелком оказался разоренный предприниматель

  /   Обновлено: 30 августа 2021 11:22
Происшествия
Ранившим пять человек новосибирским стрелком оказался разоренный предприниматель
pxhere.com

Новосибирск, 30 августа. Мужчина ранил пятерых человек из ружья, стреляя из окна квартиры. ФАН выяснил, что гражданин являлся бизнесменом и часто не оплачивал налоги.

По данным собеседника агентства, у стрелка было две компании — одна по ремонту автомашин, вторая — по продаже стройматериалов. Обе разорились еще до пандемии коронавируса. Также выяснилось, что в настоящее время у мужчины есть крупный долг на сумму 419 тысяч рублей. Стрелок мог начать выпивать из-за разорения, добавил источник ФАН.

Инцидент произошел на третьем этаже дома №1б на улице Лебедевского в Заельцовском районе Новосибирска. Хозяин квартиры взял охотничье ружье и стал стрелять с балкона по людям во дворе. В результате инцидента пострадали пять человек. Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника.

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