Ранившим пять человек новосибирским стрелком оказался разоренный предприниматель

Новосибирск, 30 августа. Мужчина ранил пятерых человек из ружья, стреляя из окна квартиры. ФАН выяснил, что гражданин являлся бизнесменом и часто не оплачивал налоги.

По данным собеседника агентства, у стрелка было две компании — одна по ремонту автомашин, вторая — по продаже стройматериалов. Обе разорились еще до пандемии коронавируса. Также выяснилось, что в настоящее время у мужчины есть крупный долг на сумму 419 тысяч рублей. Стрелок мог начать выпивать из-за разорения, добавил источник ФАН.

Инцидент произошел на третьем этаже дома №1б на улице Лебедевского в Заельцовском районе Новосибирска. Хозяин квартиры взял охотничье ружье и стал стрелять с балкона по людям во дворе. В результате инцидента пострадали пять человек. Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника.