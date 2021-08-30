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Шойгу: у России есть все возможности для возрождения региональной авиации

  /   Обновлено: 30 августа 2021 11:29
Армия
Шойгу: у России есть все возможности для возрождения региональной авиации
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 30 августа. Российская Федерация имеет достаточные возможности, чтобы возродить региональную авиацию, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в интервью телеканалу «Россия-24».

В стране уже появились самолеты Л-410 и ожидаются Л-610. По его словам, на Л-410 можно садиться на реки и озера, передает ТАСС.

«Также поставили их (Л-410. — Прим. ред.) на лыжи — можно летать уже на необорудованные аэродромы. Это такая большая, очень важная программа», — добавил министр.

На сегодняшний день проведена модернизация многих авиационных предприятий, производящих самолеты и вертолеты. Все это позволит возродить региональную авиацию, в которой очень нуждается страна, отметил Шойгу.

Ранее министр обороны сообщил, что ВС РФ пользуются большим доверием в российском обществе. За последние 20 лет отношение населения к армии стало более положительным, добавил он.

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Все новости / Армия / Шойгу: у России есть все возможности для возрождения региональной авиации
минобороны рф шойгу авиация л-410 л-610
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