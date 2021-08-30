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Эфир: Как российские школы встретят детей в новом учебном году
Общество
Эфир: Как российские школы встретят детей в новом учебном году
Федеральное агентство новостей  / 


В понедельник, 30 августа, с 15:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» проходит брифинг члена регионального штаба ОНФ в Санкт-Петербурге, директора лицея №369 Константина Тхостова.

Министр просвещения России Сергей Кравцов в ходе встречи с детским омбудсменом Анной Кузнецовой анонсировал, что учебный год начнется в традиционном очном формате. Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова в свою очередь подчеркнула, что принудительный подход к вакцинации учеников и педагогов недопустим. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, за каждым классом закрепляется свой кабинет, в столовую школьники будут ходить по расписанию, а дополнительные занятия, секции и кружки дети могут посещать только в компании одноклассников — смешивать параллели нельзя.

Однако несмотря на то, что работать российские школы начинают в очном формате, решение о дистанционном обучении в случае ухудшения эпидемиологической ситуации остается за регионами.

В каких регионах школы, колледжи и вузы будут вводить дистанционное обучение? Обязаны ли дети и учителя носить маски? Сколько учителей должны вакцинироваться, чтобы заработал коллективный иммунитет?

На эти и другие вопросы в ходе брифинга отвечает Константин Тхостов. Он также объясняет, о каких изменениях в ЕГЭ говорят чиновники Минобразования.

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школьники 1 сентября учебный год тхостов
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