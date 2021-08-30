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Полиция в Красноярске проверит информацию о публикации откровенных фото подростка в Сети

  /   Обновлено: 30 августа 2021 11:12
Происшествия
Полиция в Красноярске проверит информацию о публикации откровенных фото подростка в Сети
pxhere.com

Красноярск, 30 августа. Данные о публикации на «взрослых» сайтах фотографий девочки-подростка из Красноярска проверят сотрудники краевого аппарата уполномоченного по правам ребенка.

Как сообщила уполномоченный по правам ребенка в Красноярском крае Ирина Мирошникова, автором публикации откровенных фото, по некоторым данным, является мать девочки, она же общается с покупателями.

«Мы разбираемся. Однозначно, мимо нас эта новость не прошла. Новость взбудоражила. Пока там много непонятного. Конечно, я уже провела планерку, мы уже определили порядок действий. Мне пока непонятен возраст, что было, а чего не было на самом деле», — отмечается в сообщении Мирошниковой.

Она уточнила, что разбирательство будет проходить во взаимодействии с правоохранительными органами, так как для этого имеются основания. Кроме того, ситуацию прокомментировали в краевом главке СК, отметив, что ведомство находится в курсе случившегося.

Ранее сообщалось о жителе Пермского края, который на протяжении нескольких лет насиловал малолетнюю дочь.

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