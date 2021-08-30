Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с днем рождения

Москва, 30 августа. Президент России Владимир Путин поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко с днем рождения. Главе Белоруссии исполнилось 67 лет.

Лидеры двух стран обсудили ситуацию в Афганистане в преддверии саммита ОДКБ. Ранее президент Белоруссии поднял эту проблему с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Напомним, Владимир Путин 29 августа поздравил работников и ветеранов угольной отрасли с Днем шахтера. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Александр Лукашенко ранее сообщил, что Белоруссия начала производить собственный коньяк. Напиток будут изготавливать из винограда.