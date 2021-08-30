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Эксперт по Восточной Европе Лендвай рассказал о решающей роли Венгрии в распаде Евросоюза

  /   Обновлено: 30 августа 2021 11:02
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Политика
Эксперт по Восточной Европе Лендвай рассказал о решающей роли Венгрии в распаде Евросоюза
pixabay.com

Будапешт, 30 августа. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан последовательно превращает государство в авторитарную страну, отвергая европейские ценности.

Соответствующим заявлением поделился эксперт по Восточной Европе Пол Лендвай в интервью Die Welt. Он отметил, что действия Орбана приводят к расколу Евросоюза в Центральной Европе, а в связи с этим растет влияние Российской Федерации и Китая.

«Венгрия уже становится воротами для российского влияния», — подчеркнул он.

По словам эксперта в Польше сильны антироссийские настроения, Орбан же открыт для сотрудничества с Россией. Однако власти двух государств пытаются создать авторитарные системы.

«Важно то, что, раскалывая ЕС в Центральной Европе, мы позволяем таким опасным крупным державам, как Россия и Китай, расширять сферу своего влияния. Венгрия уже становится воротами для российского влияния. Таким образом Орбан ослабляет ЕС», — подчеркнул Лендвай.

«Национальная служба новостей» сообщала, что власти Венгрии дали добро на въезд непривитым от коронавируса туристам из России с отрицательным ПЦР-тестом без соблюдения карантина. Об этом стало известно благодаря посольству государства в Москве.

Ранее стало известно, что между Венгрией и ЕС есть определенные разногласия, однако государство не рассматривает вопрос о выходе из объединения. Соответствующее заявление сделал глава венгерского МИД Петер Сийярто.

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евросоюз венгрия орбан лендвай
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