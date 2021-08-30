Школьники спасли село от пожара в Саратовской области

Вольск, 30 августа. Крупное возгорание произошло в селе Кряжим Вольского района Саратовской области. Нескольким подросткам удалось потушить пожар.

По данным регионального МЧС России, на Коммунистической улице загорелось сено, и пламя начало распространяться на сарай и сухую траву. Первые на ЧП прибежали подростки из многодетной семьи. Их возраст варьировался от 10 до 18 лет.

Дети разбирали горящий забор, сбивали пламя одеждой и заливали огонь слабым напором воды из шланга. Они до последнего боролись с пожаром, и им удалось его победить. МЧС наградит юных героев за помощь в спасении села от огня.

В конце февраля подростки помогли потушить пожар и вывести пожилых жильцов частного дома в деревне Севостьяново Орехово-Зуевского городского округа, сообщал телеканал «360». Помимо этого, они вызвали на место ЧП спасателей и скорую помощь.