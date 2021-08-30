Дополнительное бремя: как Турция отмахивается от афганских беженцев

Анкара, 30 августа. Турция не сможет принять новый поток беженцев из Афганистана, заявил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу после переговоров со своим немецким коллегой Хайко Маасом.

«Турция в достаточной степени выполнила моральные и гуманитарные обязанности в отношении миграции. Не может быть и речи о том, чтобы взять на себя дополнительное бремя беженцев», — сказал глава МИД республики.

Çavuşoğlu: Artık ilave bir mülteci yükü kaldırmamız söz konusu değildirhttps://t.co/75SpRKPWhu pic.twitter.com/QNOsi9trlz — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) August 29, 2021

Чавушоглу также опроверг слухи, согласно которым ряд западных стран собирался временно расположить эвакуированных афганцев на территории Турции.

«К сожалению, в таких ситуациях дезинформация встречается гораздо чаще, иногда даже может быть эффективной. В частности, были выдвинуты предположения, что США и Великобритания в течение некоторого времени якобы продержат в Турции вывезенных афганцев. Эти страны уже опровергли это», — сказал глава турецкой дипломатии.

Он добавил, что до сих пор ни одно государство не предлагало Анкаре согласиться временно принять беженцев из Афганистана.

Чавушоглу отметил, что страны Европы и другие государства также пострадают, если миграционный поток из Афганистана превратится в кризис. По его словам, необходимо извлечь уроки из сирийского сценария 2015 года.

В свою очередь, Хайко Маас поблагодарил Турцию за ее предложение помочь управлять аэропортом Кабула после вывода войск стран НАТО из Афганистана. ФРГ готова поддержать эту инициативу финансово и технически, добавил он.

«В наших собственных интересах обеспечить, чтобы коллапс в Афганистане не дестабилизировал весь регион», — отметил немецкий дипломат.

Афганские беженцы

По официальным данным, Турция принимает самое большое число беженцев во всем мире. В республике проживает 3,7 миллиона выходцев из Сирии, а также примерно 300 тысяч афганцев. Однако, согласно утверждениям неправительственных организаций, эти цифры явно занижены. После того как радикальное движение «Талибан»1 (запрещено в РФ) стало захватывать одну провинцию за другой, поток беженцев из южноазиатского государства в направлении Европы ускорился.

Это заставило Анкару усилить меры безопасности вдоль своей восточной границы, чтобы предотвратить новый наплыв мигрантов, которые достигают Турции через территорию Ирана. Между двумя странами возводится многокилометровая стена.

???? Türkiye Iran sınırında Afgan mültecilerin geçişini önlemek için duvar örmeye başladı. pic.twitter.com/qy1CrJFcZy — Conflict (@ConflictTR) July 22, 2021

Тем не менее усилия, которые предпринимают власти республики, не являются в полной мере эффективными. Сотни беженцев из Афганистана прибывают в страну нелегальными путями. Несмотря на то что Анкара все же пытается депортировать незваных гостей, большинству из них удается задержаться в Турции.

Hulusi Akar

Afgan Mülteciler için

"Hudutlarda öyle görüntülerin çekilmesi mümkün değil.

Hudut birlikleri var,jandarma var,

polis var,yol kontrol noktaları var. Bütün alanlarda İHA'lar faal" diyor



750 1.000 liraya Van'dan Batıya taşıyan Metro Turizm değil bendim#kimegüveneceğiz pic.twitter.com/3SxN4loGes — İZMİRgibi.. (@izmir_che) August 22, 2021

Массовое прибытие беженцев из Афганистана вызвало негодование у турок, недовольных политикой открытых дверей еще со времен сирийского кризиса. В социальных сетях была запущена акция «Я не хочу беженцев в моей стране».

Антимиграционные настроения в республике достигли точки кипения, когда в результате потасовки сириец зарезал молодого жителя Анкары. После этого в турецкой столице начались беспорядки: горожане атаковали жилища и лавки, принадлежащие выходцам из Сирии.

Mültecilere tekbirlerle saldırı!



Altındağ İlçesi'nde Suriyeli mültecilere yönelik saldırılar ikinci gününde de devam ediyor.



Suriyeli mültecilere saldırmaya çalışanların "Ya Allah bismillah, allahu ekber" diye bağırdığı duyuluyor. pic.twitter.com/lLGUncJ8Fn — Mülteci Medyası (@multecimedyasi) August 11, 2021

Оппозиция умело воспользовалась настроениями граждан и возложила ответственность за приток афганцев на правящую ПСР и ее чрезмерное гостеприимство. В частности, лидер «Республиканской народной партии» (РНП) Кемаль Кылычдароглу заявил, что президент Реджеп Тайип Эрдоган тайно договорился с США принять около 1 млн афганских беженцев в обмен на определенные преференции.

Эти и другие аналогичные утверждения неоднократно отвергались официальной Анкарой, однако многочисленные кадры в соцсетях, на которых видно, как афганцы прибывают в республику, не убедили граждан.

Впрочем, разговоры о том, что турецкому руководству выгодно принимать беженцев, имеют под собой основание. Так, власти республики препятствуют возвращению граждан Сирии домой. Правительство Эрдогана во всеуслышание заявляет о проблемах, которые создают эти беженцы, и шантажирует Евросоюз, фактически вымогая деньги на их содержание. В противном случае турки грозятся перестать сдерживать поток мигрантов.

1 Организация запрещена на территории РФ.