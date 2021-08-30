Пилот «Ред Булл» Ферстаппен выиграл Гран-при Бельгии

Спа, 30 августа. Гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем 12-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» в Бельгии.

Гран-при Бельгии завершился накануне на трассе «Спа-Франкоршам» в бельгийском Спа и стал самым коротким в истории чемпионатов мира. Гонка прошла в условиях проливного дождя и плохой видимости, а ее результаты были зафиксированы по итогам первого круга.

Победителем Гран-при Бельгии был признан пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым стал Джордж Расселл из команды «Уильямс». Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» занял третье место. Российский гонщик команды «Хаас» Никита Мазепин, стартовавший с 20-й позиции, показал 17-й результат. Его напарник Мик Шумахер стал 16-м. Оба гонщика проводят дебютный сезон в «Формуле-1».

Ранее Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Бельгии. Гонка была прервана из-за аварии с участием пилота команды «Макларен» Ландо Норриса.