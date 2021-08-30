Утонувший в Лене парапланерист допустил два нарушения

Иркутск, 30 августа. Парапланерист, утонувший в реке Лене, допустил два нарушения, сообщил источник ФАН в следственных органах.

По предварительным данным, мужчина слишком низко прошел над водой, пролетая под автомобильным мостом, и не выпрыгнул из подвесной системы, оказавшись в реке.

Собеседник агентства отметил, что подобные несчастные случаи происходят крайне редко — парашютистов и парапланеристов обучают своевременно выпрыгивать из подвески при приводнении, чтобы не запутаться в сторопах.

Братский следственный отдел на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР начал проверку по факту гибели мужчины в результате падения в Лену. Личность погибшего удалось установить. Им оказался житель Ангарска 1973 года рождения.