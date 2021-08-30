РКК «Энергия»: включение двигателей на модуле «Наука» не повредило МКС

Москва, 30 августа. Включение двигателей на модуле МКС «Наука» не повредило американский сегмент станции, сообщил генконструктор РКК «Энергия», космонавт Владимир Соловьев.

Вращение Международной космической станции после самопроизвольного запуска двигателей модуля «Наука» не нанесло ущерба американскому участку МКС, передает РИА Новости слова Соловьева.

Спустя час после инцидента он разговаривал с руководителем полетов NASA Джоэлом Монталбано, который подтвердил отсутствие повреждений. Американское космическое агентство не выдвигало каких-либо претензий к российской стороне, обратил внимание Соловьев.

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин ранее приступил к подготовке доклада о перспективах создания российской орбитальной станции. В дальнейшем он представит документ президенту России Владимиру Путину.