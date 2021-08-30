В МИД РФ сообщили о планах наладить диалог с новыми властями Афганистана

Москва, 30 августа. Россия активно налаживает диалог с новыми властями Афганистана. Такое заявление сделали в МИД РФ.

Внешнеполитическое ведомство России подтвердило, что Москва занимается установкой контактов с Кабулом. В МИД указали на необходимость иметь хорошие отношения с любой властью в Афганистане.

«Россия будет налаживать отношения с талибами (движение «Талибан»1, террористическая организация, запрещенная в РФ)», — добавили в ведомстве.

С таким заявлением выступил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

В Лондоне ранее заявили, что Россия и Китай могут повлиять на талибов. Британский дипломат уверен, что Москва и Пекин должны участвовать в решении афганского вопроса.

1 Организация запрещена на территории РФ.