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В МИД РФ сообщили о планах наладить диалог с новыми властями Афганистана

  /   Обновлено: 30 августа 2021 10:58
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Политика
В МИД РФ сообщили о планах наладить диалог с новыми властями Афганистана
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина

Москва, 30 августа. Россия активно налаживает диалог с новыми властями Афганистана. Такое заявление сделали в МИД РФ.

Внешнеполитическое ведомство России подтвердило, что Москва занимается установкой контактов с Кабулом. В МИД указали на необходимость иметь хорошие отношения с любой властью в Афганистане.

«Россия будет налаживать отношения с талибами (движение «Талибан»1, террористическая организация, запрещенная в РФ)», — добавили в ведомстве.

С таким заявлением выступил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

В Лондоне ранее заявили, что Россия и Китай могут повлиять на талибов. Британский дипломат уверен, что Москва и Пекин должны участвовать в решении афганского вопроса.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан мид рф власть
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