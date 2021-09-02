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Прокуратура нашла нарушения при «реставрации» планетария Пензы
Общество
Прокуратура нашла нарушения при «реставрации» планетария Пензы
vk.com  /  ВООПИК: Пенза

Пенза, 2 сентября. Нарушение действующего законодательства в области сохранения объектов культурного наследия России выявила пензенская прокуратура в ходе анализа работ над планетарием города Пензы. Заключение проверки опубликовал председатель Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Станислав Блинов.

Напомним, что снос памятника истории 1928 года постройки произошел 13 июля текущего года. Изначально сооружение планировали отреставрировать путем замены изношенных элементов конструкции новыми, сохранив при этом минимум 30% оригинального бруса и досок. В конечном счете здание планетария уничтожили до основания при помощи бульдозеров.

Прокуратура нашла нарушения при «реставрации» планетария Пензы
Федеральное агентство новостей  / 

По мнению представителей надзорного ведомства, организация, осуществляющая демонтаж здания единственного в России деревянного планетария, самовольно приступила к тотальному разрушению конструкций грубыми методами.

«ООО НПЦ «Цера» в рамках выполнения работ по государственному контракту произведен демонтаж 100% конструкций объекта культурного наследия, что также в нарушение вышеуказанных норм законодательства произведено вопреки проектной документации, предусматривающей демонтаж 30% конструкций. Решение о демонтаже 100% конструкции было принято без соответствующего согласования», — гласит вердикт прокуратуры.

Кроме того, судьба памятника истории была доверена лицу, не прошедшему государственную аттестацию в сфере охраны объектов деревянного зодчества.

«Ответственным за проведение данных работ ООО НПЦ «Цера» назначено лицо, не прошедшее аттестацию в сфере деревянного зодчества», — подчеркнули в ведомстве.

Прокуратура нашла нарушения при «реставрации» планетария Пензы
Федеральное агентство новостей  / 

Наличие нарушений при «реставрации» пензенского планетария ранее было замечено и заместителем директора департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры России Георгием Сытенко. В ходе осмотра проектной документации и места бывшего расположения ОКН было установлено, что здание снесено незаконно.

«Выявлены факты, свидетельствующие о возможных нарушениях законодательства со стороны подрядчика и авторского надзора. Кроме того, проектная документация, на основании которой осуществляются работы, не содержит в себе решений по сохранению подлинных элементов здания, составляющих его предмет охраны. Установлено, что работы по демонтажу Пензенского планетария осуществляли лица, не аттестованные министерством культуры в качестве специалистов-реставраторов объектов деревянного зодчества»,  — уточнили в пресс-службе Министерства.

За «особый вклад в разрушение культурного наследия» инициаторы сноса пензенского планетария номинированы на антипремию «Вандализм года», сообщал ФАН. Претендентами стали две организации Пензы и зампред правительства региона, курирующий работы.

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россия пенза прокуратура реставрация планетарий
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