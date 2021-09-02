«Эстетики нет»: Матвиенко рассказала, что ей не понравилось в Пензе

Пенза, 2 сентября. Во время рабочего визита в столицу Сурского края спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко оценила состояние города Пензы. На заседании, посвященном обсуждению стратегий развития региона, она перечислила основные недостатки областного центра.

Одной из первых была затронута больная для Пензы тема повышения стоимости проезда в общественном транспорте. Из-за использования перевозчиками нерегулируемых тарифов мэрия Пензы неоднократно заявляла о неспособности повлиять на рост цен в данной области.

«У города нет рычагов управления. Это общественный транспорт, за это отвечает власть. Должен быть регулируемый тариф, а не отсебятина, потому что неизвестно, куда эти деньги идут. Должны быть проездные билеты, современные низкопольные автобусы, на остановках — бегущая строка. А то, что у вас, — это позавчерашний день», — заявила Валентина Матвиенко.

Также спикер Совфеда пожаловалась на плохое состояние остановок общественного транспорта. По словам политика, пензенские павильоны давно нуждаются в реновации.

«Я давно не видела таких остановочных павильонов. Вы посмотрите, в каких условиях люди ждут транспорт. Мало того что они доисторические, они все заклеены какими-то рекламами, грязища. Вот там-то они нас всех и костерят. И правильно делают. Это не такая дорогостоящая задача. Эту проблему нельзя откладывать», — поделилась она.

pnzreg.ru / пресс-служба правительства Пензенской области

Третьей глобальной проблемой Пензы, по мнению Валентины Матвиенко, является огромное количество рекламных щитов, которые не только отвлекают внимание водителей, но и сильно портят вид города.

«Где вы видели хоть в одном цивилизованном городе такие огромные билборды? Посмотрите закон о безопасности дорожного движения: такого размера щиты могут находиться только на трассах. Они же облик города уродуют» — считает спикер Совфеда.

Несмотря на ряд недостатков, Пенза оказала на гостя столицы положительное впечатление. При должном внимании местных властей к мелочам облик города можно преобразить до неузнаваемости, уверена политик.

«Мне Пенза очень нравится, это очень красивый город, со своей душой, со своей атмосферой. Но городом надо заниматься. Вам надо менять стратегию и характер работы и наводить порядок. Эстетики нет. Пригласите специалистов, пусть сделают дизайн. Ну так нельзя, не 90-е годы на дворе», — резюмировала Валентина Матвиенко.

Ранее ФАН сообщал, что спикер Совета Федерации указала на необходимость повышения зарплат учителей в России. По мнению Матвиенко, такой шаг позволит значительно повысить эффективность образовательной системы.