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Путин и Лукашенко обсудили ситуацию в Афганистане

  /   Обновлено: 30 августа 2021 11:10
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Политика
Путин и Лукашенко обсудили ситуацию в Афганистане
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Минск, 30 августа. Президент России Владимир Путин обсудил с белорусским коллегой Александром Лукашенко ситуацию в Афганистане.

Как сообщает БелТа, инициатива поступила от белорусской стороны. Лукашенко в ходе телефонного разговора с Путиным и президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном обсудил ситуацию в Афганистане, сообщила пресс-служба главы Белоруссии.

«Консультации по вопросам, которые вынесены на заседание ОДКБ в Душанбе. Плюс выработка общей позиции по Афганистану», — отмечается в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что журналист застал врасплох президента США Джо Байдена вопросом о ситуации в Афганистане. Американский лидер отказался говорить на эту тему, а когда попытался выйти из зала, заблудился. Конфуз с главой Белого дома попал на видео.

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Все новости / Политика / Путин и Лукашенко обсудили ситуацию в Афганистане
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