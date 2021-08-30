Правоохранители возбудили дело по факту сноса памятника Юрию Гагарину на Сахалине

Сахалин, 30 августа. Уголовное дело возбуждено по факту сноса памятника Юрию Гагарину в городе Невельске на юге Сахалина, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Следователи в настоящее время проводят расследование по уголовному делу, которое завели по статье об уничтожении или повреждении объектов культурного наследия.

Проверку начали после того, как местные жители обнаружили на берегу водоема стелу, посвященную памяти космонавта. Было заметно, что монумент присыпали камнями и мусором. При этом власти не знают, что произошло. По их словам, памятник после землетрясения 2007 года находился в аварийном состоянии. В итоге в 2020 году его хотели перенести в другой сквер, но из-за плохого состояния стелы ее демонтировали. Губернатор Валерий Лимаренко потребовал восстановить стелу и установить ее в центре города, сообщает РИА Новости.