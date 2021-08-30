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Скончался в больнице: число жертв страшной аварии под Волгоградом достигло четырех
Происшествия
Скончался в больнице: число жертв страшной аварии под Волгоградом достигло четырех
гибдд.рф  /  Пресс-служба ГИБДД по Вологодской области

Волгоград, 30 августа. Еще один человек скончался в результате ДТП на федеральной трассе P-22 «Каспий». 31-летний водитель легкового автомобиля был доставлен в медучреждение, где вскоре умер от обильной кровопотери. Таким образом, общее число погибших достигло четырех. 

Напомним, что лобовое столкновение Toyota Camry с многотонным цементовозом произошло ранним утром на 717-м километре автодороги. От сильного удара три пассажира легковушки скончались на месте. Водители обеих машин были госпитализированы, однако одного из них медикам спасти так и не удалось.

Как стало известно ФАН, все четверо погибших — мастера спорта России по универсальному бою. Командой мужчины возвращались домой из Твери, где проходил турнир, посвященный памяти олимпийского чемпиона по дзюдо Сергея Новикова. 

За несколько часов до гибели спортсмены сделали селфи в салоне автомобиля и опубликовали его на личных страницах в соцсетях, обратившись к тренеру.

«Мастера спорта по универсальному бою едут домой», — гласит подпись к снимку.

Скончался в больнице: число жертв страшной аварии под Волгоградом достигло четырех
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Ранее ФАН сообщал, что в Йошкар-Оле несовершеннолетний мотоциклист сбил двух пожилых пешеходов. Установлено, что юноша не имел водительских прав и опыта управления двухколесным транспортным средством.

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