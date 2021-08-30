Школьника насмерть придавило бревном под Великим Новгородом

Великий Новгород, 30 августа. Игры несовершеннолетнего жителя Новгородской области у железнодорожных путей закончились трагедией. 12-летнего ребенка насмерть придавило бревном во время погрузки древесины в вагоны состава.

Инцидент произошел вечером минувшего воскресенья в селе Лычково. Юноша 2009 года рождения находился рядом со штабелем в момент, когда одно из бревен сорвалось с высоты. Многокилограммовый предмет нанес мальчику травмы, несовместимые с жизнью. Прибывшие на место происшествия медики лишь констатировали смерть ребенка.

«По факту гибели мальчика возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). На данный момент следователи выясняют все обстоятельства произошедшего», — уточнили в региональном СК.

Ранее ФАН сообщал, что в Казани врачи спасли ребенка, голову которого пробил гвоздь. Медики аккуратно извлекли инородное тело, не задев при этом жизненно-важных отделов головного мозга.