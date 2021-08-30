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Полицейские вычислили известного наркобарона по роликам в TikTok
Происшествия
Полицейские вычислили известного наркобарона по роликам в TikTok
pixabay.com

Тегусигальпа, 30 августа. В Гондурасе служители правопорядка поймали наркобарона Оскара Сантоса по прозвищу Эль-Тето благодаря его видео в TikTok.

Профиль наркоторговца содержал огромное количество видео, которые показывали всему миру его поистине роскошный образ жизни. Аккаунт быстро стал популярным и в скором времени набрал 3 млн подписчиков.

На одном из видео Сантос совершал конную прогулку на белой лошади, которая считается в узких кругах наркоторговцев символом богатства. В других роликах Эль-Тето со своей семьей демонстрировали своим многочисленным зрителям роскошный особняк с мраморными колоннами и экстравагантными люстрами. Именно это и привлекло внимание полицейских к его персоне.

После расследования служители правопорядка установили, что Сантос является преступником, который убегал от правосудия на протяжении четырех лет. Правоохранители задержали звезду TikTok в его особняке. Ему предъявлены обвинения в сговоре с целью перевозки наркотиков в США. После задержания мужа супруга наркоторговца удалила все ролики с ним.

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видео наркоторговец Tik Tok
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