Эфир: Как просвещение в школах решит проблему подростковых абортов и эпидемии ВИЧ

В понедельник, 30 августа, с 13:00 в медиацентре «Патриот» проходит прямой эфир, в ходе которого обсуждают необходимость секспросвета в школах.

Число ВИЧ-инфицированных в России растет год от года. Если еще в 2010 году их количество составляло около полумиллиона человек, то в 2021-м оно увеличилось вдвое. Многие специалисты связывают это обстоятельство с распространением незащищенного секса, в том числе среди подростков.

Кто и как должен рассказывать молодым людям о необходимости использования презервативов? Действительно ли подобное просвещение в школах может развращать молодежь? Как соотносится закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» с информированием подростков о необходимости предохраняться?

На эти вопросы в студии Медиагруппы «Патриот» в ходе брифинга отвечает директор благотворительного фонда «Прилив» Любовь Рубаник. Специалист объясняет, кто должен выступать просветителем в таком деликатном вопросе — родители или профессиональные врачи.