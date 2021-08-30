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Россиянам объяснили, в каких валютах лучше хранить сбережения

  /   Обновлено: 30 августа 2021 10:31
Экономика
Россиянам объяснили, в каких валютах лучше хранить сбережения
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина

Москва, 30 августа. Накопления лучше хранить в привычных долларах и евро, которые по-прежнему остаются ключевыми мировыми резервными валютами, заявил аналитик «Алго Капитал» Виталий Манжос.

Объем средств россиян на валютных счетах за первые семь месяцев 2021 года вырос до 35,6 млрд долларов, сообщили в Центробанке РФ. Прирост составил 17,6%, а это — максимум за последние четыре года, добавил российский регулятор.

Помимо доллара и евро, пояснил эксперт, существуют и другие «защитные» валюты. В их числе традиционно японская иена и швейцарский франк. Однако нельзя забывать, что обратный обмен не самых популярных на рынке валют на рубль сопряжен с потерей в разнице курса их покупки и продажи, передают «Известия».

Курсы доллара и евро ранее выросли на открытии торговой сессии на Московской бирже. Американская валюта подорожала на 2 копейки и достигла 73,55 рубля. Европейская, в свою очередь, также увеличилась на 2 копейки и достигла отметки в 86,79 рубля.

Между тем в сентябре рубль может ослабнуть по итогам съезда представителей центральных банков мира. Это произойдет, если глава ФРС США подробно расскажет о планах монетарной политики и проявит «ястребиный» настрой, приводит мнение банковского эксперта Виктора Касьянова телеканал «Санкт-Петербург».

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