МИД РФ оценил сроки рассмотрения иска к Украине в ЕСПЧ

Москва, 30 августа. Рассмотрение иска России к Украине может затянуться на долгие годы, уверен уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев.

На данный момент сложно оценивать сроки тяжбы, поскольку речь идет о международном судебном процессе. Дипломат сделал соответствующее заявление в беседе с РИА Новости.

«Понятно, что это процесс не на один год, потому что ЕСПЧ сейчас имеет несколько исков в отношении РФ, в ЕСПЧ находятся тысячи исков индивидуальных, касающихся тех же самых событий, являющихся предметом рассмотрения и украинских исков в ЕСПЧ, и российского иска. И суду надо, в общем-то, определиться», — подчеркнул Лукьянцев.

Ранее уполномоченный МИД России выразил надежду на справедливое рассмотрение дела по Украине в Европейском суде по правам человека. Тяжба не является скорым процессом. Однако на Руси всегда верили в правду и справедливость, добавил дипломат.