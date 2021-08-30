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В МИД РФ не видят препятствий для изучения русского языка в Молдавии

  /   Обновлено: 30 августа 2021 10:27
Политика
В МИД РФ не видят препятствий для изучения русского языка в Молдавии
wikipedia.org  /  CC BY 3.0

Москва, 30 августа. Российская Федерация не видит угроз для изучения русского языка в Молдавии, несмотря на прозападный курс властей, сообщили в МИД РФ.

Соответствующим заявлением поделился уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев. По его словам, в случае эволюционной смены власти в той или иной стране изучение русского языка не должно приводить к кардинальным тектоническим сдвигам в устоях и общественной жизни государства, передает РИА Новости.

«Поэтому мы, если честно, на данном этапе не видим оснований для корректировки языковой политики в Молдавии. Русский язык остается достаточно распространенным и используемым в Молдавии, его считают родным и на нем разговаривают около 15% населения страны. А в самом Кишиневе им владеет почти половина населения», — заявил он.

Помимо этого, Лукьянцев отметил, что около 80% населения Молдавии в целом понимает и использует русскую речь.

Ранее он заявил, что нелегальными мигрантами на границе Белоруссии и Литвы среди иностранцев также могут быть граждане России. По его словам, официальных уведомлений по этому вопросу получено не было.

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мид рф молдавия лукьянцев
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