Российские археологи обнаружили предметы быта древних жителей Нижнего Приобья

Ханты-Мансийск, 30 августа. Предметы быта древних людей обнаружили участники Югорской археологической экспедиции. О находке ученых сообщили в пресс-службе УрФУ.

В ходе исследования были найдены приспособления, которые помогали выплавлять изделия в специальных печах. Также удалось идентифицировать несколько капель древнего металла и элементы подвески из бронзы.

«Как мы видим, "северяне" довольно умело обращались с металлом и успешно перенимали технологические новации», — сообщили в пресс-службе.

При раскопках найдены захоронения древних жителей ХМАО. Также на месте обнаружены 34 стеклянных бусины желтого и бирюзового цветов. Однако пока ученые не могут точно сказать, для каких целей они использовались.

Следы орудующих в древности грабителей курганов ранее обнаружили при раскопках в Туве. Среди найденных специалистами фрагментов фигурируют керамика, ременная, предположительно, средневековая пряжка и многое другое.