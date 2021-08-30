Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 августа 10:37
10:37
Шоу-бизнес
«Нежный инфарктик»: Юрий Беляев впервые рассказал о перенесенной тяжелой болезни
10:36
Общество
Алло, Галочка? Выбираем лучшую гарнитуру для телефона
10:36
Экономика
Красная икра может рекордно подорожать в России
10:34
Армия
Таинственный российский корабль своим появлением в Атлантике устроил переполох в НАТО
10:34
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров взбудоражил фанатов фото в обнимку с Дженнифер Лопес на модном показе
10:32
Происшествия
Жительница Львова сбежала из больницы после трепанации черепа
10:28
Общество
Музыка нас связала: выбираем лучшие наушники для телефона
10:27
Общество
Австралийские ученые заявили, что собаки различают ложь
10:27
Новороссия
Бойцы ВСУ из гранатометов обстреляли село Веселое в ДНР
10:23
Экономика
Россиянам объяснили, в каких валютах лучше хранить сбережения
Все новости

Российские археологи обнаружили предметы быта древних жителей Нижнего Приобья
Наука
Российские археологи обнаружили предметы быта древних жителей Нижнего Приобья
nps.gov  /  NPS PHOTO

Ханты-Мансийск, 30 августа. Предметы быта древних людей обнаружили участники Югорской археологической экспедиции. О находке ученых сообщили в пресс-службе УрФУ.

В ходе исследования были найдены приспособления, которые помогали выплавлять изделия в специальных печах. Также удалось идентифицировать несколько капель древнего металла и элементы подвески из бронзы.

«Как мы видим, "северяне" довольно умело обращались с металлом и успешно перенимали технологические новации», — сообщили в пресс-службе.

При раскопках найдены захоронения древних жителей ХМАО. Также на месте обнаружены 34 стеклянных бусины желтого и бирюзового цветов. Однако пока ученые не могут точно сказать, для каких целей они использовались.

Следы орудующих в древности грабителей курганов ранее обнаружили при раскопках в Туве. Среди найденных специалистами фрагментов фигурируют керамика, ременная, предположительно, средневековая пряжка и многое другое.

Вернуться назад

Все новости / Наука / Российские археологи обнаружили предметы быта древних жителей Нижнего Приобья
раскопки археологи хмао
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru