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Дипломат Лукьянцев не исключил наличие россиян на границе Белоруссии и Литвы

  /   Обновлено: 30 августа 2021 10:28
Политика
Дипломат Лукьянцев не исключил наличие россиян на границе Белоруссии и Литвы
gpk.gov.by  /  Государственный пограничный комитет Республики Беларусь

Москва, 30 августа. Нелегальными мигрантами на границе Белоруссии и Литвы среди иностранцев также могут быть российские граждане, убеждены в МИД РФ.

Однако официальных уведомлений по этому вопросу получено не было. С таким заявлением выступил уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев. Дипломат дал комментарий РИА Новости.

«Что касается заявлений по поводу граждан РФ, то мы не исключаем, что среди мигрантов, которые находятся в приграничной зоне, могут быть и граждане РФ, но каких-либо официальных уведомлений, конкретных имен мы не получали от литовской стороны», — заявил он.

Ранее бывший литовский депутат Вячеслав Титов пожаловался на колоссальные траты средств в сфере миграционной политики при низком уровне жизни собственных граждан. По словам экс-парламентария, местным жителям иногда не хватает денег с пособия на пропитание.

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мигранты белоруссия мид литва
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