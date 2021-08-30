Российские ученые разработали новый сверхпрочный компонент для бетона

Москва, 30 августа. Ученые из Донского государственного технического университета создали новый сверхпрочный материал для бетона. С его помощью можно решить проблему разрушения покрытия.

Компонент повышает прочность бетона и его способность деформироваться. По словам авторов исследования, проблема разрушения бетонных конструкций очень актуальна в строительной сфере. Это связано с тем, что у материала есть множество минусов.

«Разрушение бетона в железобетонных конструкциях является наиболее опасным, поскольку оно может привести к внезапному и прогрессирующему разрушению всего здания или сооружения», — пояснил проректор по учебной работе и подготовке кадров высшей квалификации ДГТУ, профессор Алексей Бескопыльный.

Разработанный учеными материал состоит из цементной матрицы с равномерным распределением по всему объему специальных волокон различного размера и состава: из стали, полипропилена и базальта, передают РИА Новости.

Ранее московские ученые нашли способ борьбы с дорожными колеями. Добавление модифицированной серы в асфальтобетонную смесь поможет избежать образования колеи на дорогах из-за высокой температуры воздуха и большой нагрузки от транспорта.