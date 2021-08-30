Болезнь Альцгеймера на ранней стадии можно определить по глазам

Москва, 30 августа. Развитие болезни Альцгеймера на раннем этапе можно выявить по глазам, выяснили медики в ходе проведения нового исследования с участием заболевших.

Основными признаками болезни Альцгеймера являются нарушение концентрации, проблемы с памятью и сложность с принятием решений. Однако такие симптомы появляются уже на поздних стадиях, когда заболевание прогрессирует. Новая научная работа показала, что определить наличие болезни на раннем этапе можно по возникновению амилоидных бляшек на сетчатке глаза.

Пятна соотносятся со сканированием мозга, при котором выявляют повышенный уровень церебрального амилоида. В результате бляшки можно использовать как биомаркер, который свидетельствует о повышенном риске деменции. Кроме того, признак определяется с помощью визуализации и не требует сложного и дорогого исследования мозга.

Систему выявления деменции на ранней стадии до этого разработали исследователи из Великобритании. Она базируется на искусственном интеллекте.

Ученые из США нашли способ замедлить развитие болезни Альцгеймера. На пациентов воздействовали вспышками света и жужжащим звуком, сообщает «Ридус».