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Аналитики назвали страны, откуда приезжают самые невоспитанные туристы

  /   Обновлено: 30 августа 2021 10:02
Общество
Аналитики назвали страны, откуда приезжают самые невоспитанные туристы
pexels.com  /  Dimitry Anikin

Москва, 30 августа. Некоторые люди считают русских туристов самыми невоспитанными. Но в действительности это не так. Аналитики составили рейтинг стран, откуда приезжают самые некультурные туристы.

В лидеры топа невоспитанности выбился Китай. Путешественники из этой страны всегда приезжают большими группами, а там, где они появляются, обычно становится очень шумно. Кроме того, китайцы нередко грешат тем, что набирают невероятное количество еды со шведского стола.

Второе место в рейтинге оказалось у Великобритании. Проблемными британские туристы становятся после употребления даже небольшой порции алкоголя. Спиртное зачастую толкает их на пробежки голышом, прыжки в бассейн с балкона и другие рисковые мероприятия, пишет «Рамблер».

Замыкающей в тройке лидеров стала Германия. Немцы во время путешествий ссорятся с обслуживающим персоналом в отелях или ресторанах, нередко доводя ситуацию до абсурда. Так, например один немецкий турист каждый вечер заказывал по три кружки пива, отмечая каждый недолив. Затем по возвращении домой он отправил жалобу на заведение, рассказав, сколько в точности пива ему не доливали.

Путешественники ранее рассказали о самых популярных способах мошенничества, с которыми они сталкивались в разных странах мира. Одной из таких схем обмана оказались поддельные билеты.

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