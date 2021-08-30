Политолог Иванов: Зеленский едет в Белый дом просить и стоять на коленях

Украина играет периферийную роль по отношению к сильным державам. Об этом ФАН заявил политолог Андрей Иванов.

Встречу отложили

Встречу президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена в Вашингтоне перенесли с 31 августа на 1 сентября. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

С такой просьбой обратился Белый дом, так как на 31 августа намечено завершение вывода американских войск из Афганистана.

«Учитывая непредсказуемость и накаленность ситуации в Афганистане, не может возникать никаких двусмысленностей из-за того, что американской стороне необходима фокусировка на этой теме в этот день», — сказал Подоляк.

Федеральное агентство новостей / Stefanie Loos/dpa/CNP/AdMedia/globallookpress

По его словам, Киеву удобнее проводить встречу в тот день, когда Украина «станет ключевым ньюсмейкером американской повестки». Дату переговоров лидеров двух стран уже меняли: изначально визит Зеленского в США должен был состояться 30 августа.

От Украины ничего не зависит

Как отметил Андрей Иванов, в самой этой истории читается то, что Украина играет второстепенную роль. Это понимают и в Киеве. Так уж сложилось по многим факторам, что Украина играет периферийную роль по отношению к сильным державам. Мы же не можем представить, что заранее назначенная встреча президентов США и России была бы так перенесена.

«Но можно вспомнить и историческую встречу Дональда Трампа с Ким Чен Ыном. Все прошло срок в срок. Просто даже КНДР — это субъект международной политики, а Украина — лишь объект чужой воли. И эту роль киевские власти взяли на себя добровольно еще много лет назад. И чтобы это понять, достаточно посмотреть на нынешнюю повестку дня переговоров Зеленского и Байдена. Речь идет исключительно о том, что почему-то Украине все должны. Американцы почему-то должны оказать Украине финансовую помощь, выделить кредиты, перевести деньги. Конечно, выступить гарантами того, что газ из нелюбимой властями Киева России все-таки будет качаться через украинскую территорию», — пояснил Андрей Иванов.

Global Look Press / Serg Glovny/ZUMAPRESS.com

Таким образом, считает политолог, Зеленский едет в Белый дом «просить, стоять на коленях, унижаться». Но кому такое нужно? Просто даже с чисто психологической точки зрения? Однако, заметил эксперт, именно в таком коленопреклоненном поведении и кроется суть украинской политики.

«Мол, мы бедные селяне, подайте гроши и спасибо, барин. Возможно, такая стратегия и может быть оправдана. Но тогда в таком жалком положении, добровольно на себя взятом, не надо пытаться диктовать условия тем, кто не растерял элементарное чувство собственного достоинства», — заключил Андрей Иванов.

Ранее экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что Соединенные Штаты не помогут Украине вылезти из кризиса. Он уверен, что большая часть выделенных Джо Байденом денег будет разворована.