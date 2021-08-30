Дочь певицы Любови Успенской публично попросила о помощи

Москва, 30 августа. Дочь знаменитой певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина обратилась к подписчикам за помощью. Девушка заявила, что ее держат в неволе.

Плаксина опубликовала в Stories на своей странице в Instagram сообщение, обеспокоившее многих интернет-пользователей. Знаменитость призналась, что запланированный на 12 сентября концерт под угрозой срыва. Причиной тому — ее нахождение взаперти.

«Дорогие друзья! Меня заперли и отняли телефон! Помогите!» — публично обратилась девушка за помощью.

Плаксина не уточнила, кто именно и зачем запер ее. Свое местонахождение дочь Успенской раскрывать не стала.

Что касается королевы шансона, то комментировать тревожное сообщение наследницы она не стала. Не так давно знаменитость говорила, что гордится дочерью, с которой помирилась после крупного скандала. Артистка намерена поддерживать дочь во всех начинаниях и уверена, что та добьется успеха на «музыкальном Олимпе».

Мать готова отдать последние деньги на раскрутку единственного ребенка. Любовь Успенская намерена сделать из дочери звезду первой величины. Она уверена в таланте дочери и считает, что Плаксина составит ей конкуренцию в вокале.