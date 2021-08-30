Кемеровские пожарные спасли трех детей из горящего здания

Кемерово, 30 августа. Сотрудники МЧС эвакуировали жильцов из объятой пламенем многоэтажки.

Жилой многоквартирный дом загорелся вчера, 29 августа, на проспекте Ленина. Звонок, в котором сообщалось о возгорании, поступил сотрудникам МЧС в 15:33 от жильцов дома. На место оперативно выехали 12 спасателей на 4 единицы техники.

«На момент их прибытия в квартире наблюдалось открытое горение электрощитка, в подъезде наблюдалось задымление. Сотрудники МЧС России сразу же приступили к разведке и уточнению информации. Еще до приезда пожарных на улицу самостоятельно эвакуировались 20 жильцов дома», — сообщают в ГУ МЧС по Кемеровской области.

Еще до приезда пожарной бригады 20 жильцов эвакуировались на улицу самостоятельно, пишет газета А42.RU. Благодаря сплоченным действиям спасателей из горящего здания были эвакуированы шесть человек, из них трое — дети. Полностью ликвидировать пожар удалось в 15:47

Ранее, 29 августа, спасатели потушили пожар в одной из квартир Московского района Петербурга.