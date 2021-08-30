Талибы осудили ракетные удары ВС США в Кабуле

Кабул, 30 августа. Бойцам Вооруженных сил Соединенных Штатов следовало сообщить о наличии угрозы в столице Афганистана членам движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ).

Они не должны были проводить «произвольные» ракетные удары по Кабулу, заявил представитель талибов. Речь идет об инциденте, когда американский беспилотник выпустил снаряд по жилому дому в столице Афганистана.

Жертвами авиаудара стали девять человек, включая шесть детей. Погибшие были членами одной семьи. Власти США официально признали гибель мирных граждан в результате действий американских военных.

1 Организация запрещена на территории РФ.