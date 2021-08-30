Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 августа 10:36
10:36
Общество
Алло, Галочка? Выбираем лучшую гарнитуру для телефона
10:36
Экономика
Красная икра может рекордно подорожать в России
10:34
Армия
Таинственный российский корабль своим появлением в Атлантике устроил переполох в НАТО
10:34
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров взбудоражил фанатов фото в обнимку с Дженнифер Лопес на модном показе
10:32
Происшествия
Жительница Львова сбежала из больницы после трепанации черепа
10:28
Общество
Музыка нас связала: выбираем лучшие наушники для телефона
10:27
Общество
Австралийские ученые заявили, что собаки различают ложь
10:27
Новороссия
Бойцы ВСУ из гранатометов обстреляли село Веселое в ДНР
10:23
Экономика
Россиянам объяснили, в каких валютах лучше хранить сбережения
10:22
Происшествия
Участников массовой драки задержали на юго-востоке Москвы
Все новости

Талибы осудили ракетные удары ВС США в Кабуле

  /   Обновлено: 30 августа 2021 10:06
Армия
Талибы осудили ракетные удары ВС США в Кабуле
Global Look Press  /  Rahmatullah ALizadah/XinHua

Кабул, 30 августа. Бойцам Вооруженных сил Соединенных Штатов следовало сообщить о наличии угрозы в столице Афганистана членам движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ).

Они не должны были проводить «произвольные» ракетные удары по Кабулу, заявил представитель талибов. Речь идет об инциденте, когда американский беспилотник выпустил снаряд по жилому дому в столице Афганистана.

Жертвами авиаудара стали девять человек, включая шесть детей. Погибшие были членами одной семьи. Власти США официально признали гибель мирных граждан в результате действий американских военных.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Талибы осудили ракетные удары ВС США в Кабуле
кабул афганистан ракеты вс сша
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru