Аналитики оценили расходы на выплаты пенсионерам и военнослужащим

Москва, 30 августа. Размер социальных антикризисных мер составил 450–500 млрд рублей, заявили в Аналитическом кредитном рейтинговом агентстве (АКРА).

Более 90% от этой суммы пойдет на выплаты пенсионерам. Правительство России ранее уже направило 21 млрд рублей на дополнительные ежемесячные выплаты малоимущим семьям с детьми от трех до семи лет. Кроме того, позднее президент Владимир Путин распорядился ввести новые разовые выплаты для пенсионеров и военных — 10 тыс. и 15 тыс. рублей соответственно.

Данные начисления, отметили в агентстве, спровоцируют прирост годовых номинальных располагаемых доходов населения, а также незначительный рост инфляции. Также выплаты станут краткосрочным стимулом для развития экономической активности в стране.

Пенсионный фонд России ранее объяснил, что единовременное пособие в 10 тыс. рублей получат только те россияне, которые уже являются пенсионерами или выйдут на пенсию до 31 августа текущего года. Начисление средств проведут с 30 августа по 5 сентября.