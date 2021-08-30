Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 августа 10:36
10:34
Армия
Таинственный российский корабль своим появлением в Атлантике устроил переполох в НАТО
10:34
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров взбудоражил фанатов фото в обнимку с Дженнифер Лопес на модном показе
10:32
Происшествия
Жительница Львова сбежала из больницы после трепанации черепа
10:28
Общество
Музыка нас связала: выбираем лучшие наушники для телефона
10:27
Общество
Австралийские ученые заявили, что собаки различают ложь
10:27
Новороссия
Бойцы ВСУ из гранатометов обстреляли село Веселое в ДНР
10:23
Экономика
Россиянам объяснили, в каких валютах лучше хранить сбережения
10:22
Происшествия
Участников массовой драки задержали на юго-востоке Москвы
10:21
Политика
МИД РФ оценил сроки рассмотрения иска к Украине в ЕСПЧ
10:20
Происшествия
Труп мужчины с ножевыми ранениями нашли на стуле в московской квартире
Все новости

Аналитики оценили расходы на выплаты пенсионерам и военнослужащим

  /   Обновлено: 30 августа 2021 10:19
Экономика
Аналитики оценили расходы на выплаты пенсионерам и военнослужащим
pixabay.com

Москва, 30 августа. Размер социальных антикризисных мер составил 450–500 млрд рублей, заявили в Аналитическом кредитном рейтинговом агентстве (АКРА).

Более 90% от этой суммы пойдет на выплаты пенсионерам. Правительство России ранее уже направило 21 млрд рублей на дополнительные ежемесячные выплаты малоимущим семьям с детьми от трех до семи лет. Кроме того, позднее президент Владимир Путин распорядился ввести новые разовые выплаты для пенсионеров и военных — 10 тыс. и 15 тыс. рублей соответственно.

Данные начисления, отметили в агентстве, спровоцируют прирост годовых номинальных располагаемых доходов населения, а также незначительный рост инфляции. Также выплаты станут краткосрочным стимулом для развития экономической активности в стране.

Пенсионный фонд России ранее объяснил, что единовременное пособие в 10 тыс. рублей получат только те россияне, которые уже являются пенсионерами или выйдут на пенсию до 31 августа текущего года. Начисление средств проведут с 30 августа по 5 сентября.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Аналитики оценили расходы на выплаты пенсионерам и военнослужащим
россия акра выплаты
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru